Продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде не намерены менять пол главного героя

В интервью Variety постоянный продюсер франшизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи подтвердила ранее озвученную мысль, что британский супершпион впредь останется мужчиной. По словам Брокколи, Бонд может сменить цвет кожи, но не пол.

«Он может быть любого цвета, но он мужчина, — говорит Брокколи. — Я думаю, мы должны создавать новых персонажей для женщин, сильных женских персонажей. Мне не очень интересно, чтобы мужского персонажа играла женщина. Мне кажется, женщины гораздо лучше этого».

Брокколи ранее уже выступала против идеи Бонда-женщины. «Бонд — мужчина. Это мужской персонаж. Он был написан мужчиной и, как мне кажется, должен оставаться мужчиной», — заявила продюсер в октябре 2018 года.

Каким бы ни стал Бонд в будущем (продюсер Майкл Дж. Уилсон отметил, что в Британии живут очень разные люди), в фильме «Не время умирать» его в последний раз сыграет Дэниэл Крэйг. Брокколи призналась, что до сих пор не смирилась с идеей, что Крэйг оставил роль агента 007. Она, тем не менее, уверена: Кэри Фукунага и сценаристы создали удовлетворительный финал истории этого Бонда.

Кроме основной кинофраншизы о Бонде, в разное время рассматривались варианты со спин-оффами. Так, была идея сериала в духе «Тайн Смолвиля» о Бонде-подростке, но Брокколи и Уилсон ее не поддержали. Планировалось также сделать отдельный фильм о Джинкс, героине Холли Берри из «Умри, но не сейчас», но студию оттолкнул бюджет в 80 млн долларов. Последней попыткой расширения франшизы стала сольная картине о Манипенни в исполнении Наоми Харрис. Барри Дженкинс хотел поставить ленту, но Брокколи закрыла проект.

В «Не время умирать» Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

Источник: Variety

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