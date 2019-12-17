Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде не намерены менять пол главного героя

Обсудить0

В интервью Variety постоянный продюсер франшизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи подтвердила ранее озвученную мысль, что британский супершпион впредь останется мужчиной. По словам Брокколи, Бонд может сменить цвет кожи, но не пол.

«Он может быть любого цвета, но он мужчина, — говорит Брокколи. — Я думаю, мы должны создавать новых персонажей для женщин, сильных женских персонажей. Мне не очень интересно, чтобы мужского персонажа играла женщина. Мне кажется, женщины гораздо лучше этого».

Брокколи ранее уже выступала против идеи Бонда-женщины. «Бонд — мужчина. Это мужской персонаж. Он был написан мужчиной и, как мне кажется, должен оставаться мужчиной», — заявила продюсер в октябре 2018 года.

Каким бы ни стал Бонд в будущем (продюсер Майкл Дж. Уилсон отметил, что в Британии живут очень разные люди), в фильме «Не время умирать» его в последний раз сыграет Дэниэл Крэйг. Брокколи призналась, что до сих пор не смирилась с идеей, что Крэйг оставил роль агента 007. Она, тем не менее, уверена: Кэри Фукунага и сценаристы создали удовлетворительный финал истории этого Бонда.

Кроме основной кинофраншизы о Бонде, в разное время рассматривались варианты со спин-оффами. Так, была идея сериала в духе «Тайн Смолвиля» о Бонде-подростке, но Брокколи и Уилсон ее не поддержали. Планировалось также сделать отдельный фильм о Джинкс, героине Холли Берри из «Умри, но не сейчас», но студию оттолкнул бюджет в 80 млн долларов. Последней попыткой расширения франшизы стала сольная картине о Манипенни в исполнении Наоми Харрис. Барри Дженкинс хотел поставить ленту, но Брокколи закрыла проект.

В «Не время умирать» Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

Источник: Variety

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Обсудить

Смотрите также

Билли Айлиш исполнит заглавную песню 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш исполнит заглавную песню 25-го фильма о Джеймсе Бонде

14 января64
Сэм Мендес рассказал о трудностях работы над фильмами о Джеймсе Бонде

Сэм Мендес рассказал о трудностях работы над фильмами о Джеймсе Бонде

17 декабря 20196
«Не время умирать»: Вышел трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде

«Не время умирать»: Вышел трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде

4 декабря 201960
Дэниэл Крэйг намерен окончательно оставить Бонда после «Не время умирать»

Дэниэл Крэйг намерен окончательно оставить Бонда после «Не время умирать»

21 ноября 201927

Главное сегодня

ВидеоРапид от Кубрика до «Джокера»: Как работает эффект замедленного времени

Сегодня1
Рапид от Кубрика до «Джокера»: Как работает эффект замедленного времени
Вселенная «Хищных птиц»: Что ждать от Марго Робби и ее команды

Вселенная «Хищных птиц»: Что ждать от Марго Робби и ее команды

Сегодня11
Фото дня: Марк Хэмилл на съемках «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»
Бюро находок

Фото дня: Марк Хэмилл на съемках «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»

3 часа назад2
Что смотреть в кино: «Маяк», «Сквозь снег» и «Особенные»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Маяк», «Сквозь снег» и «Особенные»

Вчера15
Фильм недели: Сведет ли вас с ума хоррор «Маяк»?

Фильм недели: Сведет ли вас с ума хоррор «Маяк»?

Вчера37
Кейт Бланшетт возглавит жюри кинофестиваля в Венеции и еще 15 новостей дня

Кейт Бланшетт возглавит жюри кинофестиваля в Венеции и еще 15 новостей дня

Сегодня, 16:072
Трейлер фильма «Безумный Майлз»: Дэниэл Рэдклифф в боевой готовности

Трейлер фильма «Безумный Майлз»: Дэниэл Рэдклифф в боевой готовности

Сегодня, 12:4712
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании