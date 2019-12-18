Amazon отказался от сериала «Темная башня»

Amazon не планирует продолжать работу над сериалом «Темная башня», который для стрим-сервиса разрабатывал сценарист Глен Маззара. Создатели отсняли пилотный эпизод запланированной 13-серийной адаптации цикла романов Стивена Кинга, но в итоге было принято решение отказаться от проекта.

Центральный персонаж цикла «Темная башня» — Роланд Дискейн, Стрелок, рыцарь пограничной зоны, который вместо шпаг и мечей использует револьверы. Он хочет спасти свой загнивающий мир, достигнув башни, расположенной в сосредоточении времени и пространства.

В помощь себе Роланд призывает из нашего мира наркомана Эдди, безногую Сюзанну Дин и мальчика по имени Джейк. Вместе они формируют ка-тет — группу, которой суждено быть вместе. Их дорога из желтого кирпича — один из шести невидимых лучей, связывающих воедино мир Роланда. Он ведет непосредственно к башне.

Противостоит им Человек в черном — дьявол с множеством имен. Нестареющий обманщик и колдун, он также желает попасть в башню и править королевствами, кажущимися бесконечными. Человек в черном — персонаж непростой, предпочитающий оставаться в тени, но его угрожающее присутствие отчетливо ощущается везде.

Сэм Страйк сыграл в пилоте Стрелка, а роль Человека в черном исполнил Яспер Пяякконен. Проект должен был стать предысторией «Темной башни» и рассказать, как Роланд взялся за оружие и впервые столкнулся с Человеком в черном.

Сейчас авторы ищут возможность продолжить работу над сериалом и ведут переговоры с телеканалами и стрим-сервисами.

Источник: Deadline

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