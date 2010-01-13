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Спин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 году

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В рамках встречи Ассоциации телевизионных критиков программный директор HBO Кейси Блойс раскрыл, что «Дом дракона», спин-офф «Игры престолов», ожидается в 2022 году. Блойс не назвал точную дату релиза проекта, но добавил, что Джордж Р. Р. Мартин и Райан Кондал уже работают над сценарием.

Десятисерийный «Дом дракона» основан на романе Мартина «Пламя и кровь», действие которого разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета — дом Таргариенов, члены которого оставили обреченную Валирию и отправились на запад, где обнаружили огромную территорию, населенную враждующими королевствами. Повествование ведется от лица мейстера Гильдейна, который рассказывает историю династии, от завоевания Семи Королевств Эйгоном Таргариеном до регентства при Эйгоне III.

«Понятное дело, это большой, сложный сериал», — отметил Блойс.

«Думаю, для меня сейчас главная задача — выпустить в эфир „Дом дракона“, — заявил программный директор. — Нет других проектов или чего-то такого. Может, в будущем, кто знает, но ничего конкретного. Мы все сосредоточены на „Доме дракона“».

Прежде чем заказать «Дом дракона», HBO разрабатывал с Джейн Голдман приквел, известный под неофициальным названием «Долгая ночь». Проект должен был рассказать о далеком прошлом «Игры престолов» и раскрыть секреты Вестероса и тайну происхождения Белых ходоков. Был отснят пилотный эпизод, судя по всему, не устроивший канал, который решил не продолжать работу над проектом.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиск HD сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает краткую справку о персонажах.

Источник: Deadline

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

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