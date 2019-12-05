Владимир Мединский оставил пост министра культуры в ходе отставки правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство России в полном составе, включая министра культуры Владимира Мединского, уходит в отставку. До назначения нового правительства президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, что я считаю, что было правильным, в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — заявил Медведев.

«Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, — заметил президент Путин. — Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме».

«Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас», — добавил глава государства.

Дальнейшие решения по новому составу кабинета министров будет принимать глава государства.

Источник: «Интерфакс»