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Девятый эпизод «Звездных войн» мог выйти под названием «Дуэль судеб»

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Благодаря Роберту Мейеру Барнетту, автору YouTube-канала The Burnettwork, в сети появились фрагменты сценария девятого эпизода «Звездных войн», над которым работали Колин Треворроу и Дерек Коннолли. Если верить предоставленной информации, завершение трилогии сиквелов должно было выйти под названием «Дуэль судеб» (Star Wars: Duel Of The Fates), а важную роль в сюжете играла Роуз Тико в исполнении Келли Мари Трэн.

В сценарии Треворроу после битвы на планете Крэйт Первый Орден установил в галактике жестокую информационную блокаду, отрезав остатки Сопротивления от возможных союзников. Пока повстанцы пытаются наладить связь, Финн и Роуз отправляются прямиком на Корусант, чтобы найти и реактивировать древний маяк, скрытый в храме джедаев. С его помощью они рассчитывают найти помощь в войне против Кайло Рена и Ордена.

В этой версии сделан сильный упор на прошлое Финна, который в «Пробуждении силы» оставил Первый Орден и службу штурмовика. По сюжету «Дуэли судеб» он вместе с Роуз и BB-8 угоняет «Звездный разрушитель», груженный старым имперским оружием и техникой. Там Финн видит убитого штурмовика и начинает задумываться, правильно ли убивать тех, кого насильно заставили взять оружие.

Операция Финна и Роуз терпит крах: их захватывают и отправляют в лагерь для военнопленны, на допрос к генералу Хаксу. Финну удается сбежать, и, объединившись с другими сомневающимися штурмовиками, он устраивает локальное восстание.

Тем временем Рей, вооруженная двухклинковым световым мечом, пытается достучаться до Кайло Рена и продолжает верить, что в нем осталась частичка Бена Соло. Сам Кайло, настроенный уничтожить наследие джедаев и ситхов, находит голокрон и сражается с видением Дарта Вейдера. Вновь встретив Рей, он рассказывает, что лично убил ее родителей (в этой версии она никак не связана с Палпатином). В итоге Рей при поддержке призраков Силы Люка, Оби-Вана и Йоды пытается вернуть Кайло на Светлую сторону, но терпит неудачу.

Финальная битва разворачивается на улицах Корусанта, пока на орбите генерал По Дэмерон при поддержке похищенных истребителей империи сражается с кораблями Первого Ордена. В конце Финн и Роуз переправляют детей, связанных с Силой, на отдаленную планету, где Рей тренирует новое поколение джедаев.

Сложно сказать, настоящий ли представленный вариант неиспользованного сценария. Сам Треворроу, оставивший девятый эпизод в сентябре 2017 года, пока никак не прокомментировал слитый текст, но отдельные источники The Playlist утверждают, что сценарий вполне может быть реален.

Сценарий Треворроу и Коннолли в любом случае отправился в корзину, хотя авторы упоминаются в титрах. Над текстом девятого эпизода после этого поработал Джек Торн, но финальную версию в итоге написали Крис Террио и Джей Джей Абрамс, и фильм вышел под названием «Скайуокер. Восход».

Источник: The Playlist

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