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Проморолики «Доктора Дулиттла» и еще 12 новостей дня

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Лэнс Реддик получил роль в драме «Одна ночь в Майами» (One Night in Miami)

Действие фильма, основанного на одноименной пьесе Кемпа Пауэрса, разворачивается 25 февраля 1964 года и повествует о молодом Кассиусе Клее (в будущем — Мухаммед Али), который как раз стал чемпионом мира в тяжелом весе. Пока весь город гуляет и отмечает его победу, сам Клей из-за закона о расовой сегрегации вынужден провести ночь в отеле в компании трех друзей — активиста Малькольма Икса, певца Сэма Кука и футболиста Джима Брауна. На следующее утро они выйдут готовыми изменить мир. Реджина Кинг дебютирует в полнометражной режиссуре и поставит картину.

Источник: Deadline

Сериал «Континенталь» по франшизе «Джон Уик» выйдет после четвертого фильма

В центре сюжета проекта окажется отель, где отдыхают и обговаривают сделки наемные убийцы, действующие во вселенной экшен-серии. Зрителей обещают порадовать убойными перестрелками и красочными драками между профессиональными убийцами и их жертвами. При этом сериал представит множество дополнительных персонажей, которые долгое время оставались на периферии франшизы. Крис Коллинз («Прослушка») напишет сценарий и проконтролирует проект в качестве шоураннера.

Источник: Deadline

Netflix продлил сериал «Ты» на третий сезон

Сюжет проекта вращается вокруг успешного менеджера книжного магазина, который однажды встречает талантливую начинающую писательницу. Она становится для него центром вселенной и главным предметом обожания. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе, и со временем милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Премьера третьего сезона состоится в 2021 году.

Источник: Deadline

Кадр из фильма «Влюбленные голубки»

Главные герои картины — супруги в исполнении Кумэйла Нанджиани и Иссы Рэй, которые планируют развестись. Но во время поездки в Новый Орлеан они оказываются втянуты в историю с убийством и, чтобы спастись, вынуждены работать сообща.

«Водоворот» Дэмьена Шазелла вошел в сериальную программу Берлинского кинофестиваля

Зрителям программы Berlinale Series покажут два первых эпизода нового сериала, рассказывающего о пианисте Эллиоте из Нью-Йорка, который живет в Париже. Он владеет долей в убыточном клубе, состоит в сложных отношениях с певицей и скрывается от прежней славы. Однажды на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь Джули, и Эллиот должен наконец взять себя в руки.

Кроме «Водоворота», в программу вошли «Счастливы в браке», «Послания из другого мира», «Фрейд», продолжение сериала «Таинственный путь», «Секс», «Тригонометрия» и «Без гражданства» Кейт Бланшетт. 70-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта 2020 года.

Источник: Deadline

Вадир Дербес получил роль в хорроре «Седьмой день»

Сюжет фильма, который описывают как смесь «Тренировочного дня» и «Изгоняющего дьявола», вращается вокруг прославленного священнослужителя (Гай Пирс), тренирующего молодого священника (Дербес) в искусстве экзорцизма. Сражаясь со злом на земле, они должны в итоге столкнуться с собственными демонами. Джастин П. Ланж занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Кори Хоукинс присоединился к актерскому составу сериала «Американа»

Главная героиня проекта — молодая Ифемелу (Лупита Нионго), уроженка Нигерии, влюбленная в своего одноклассника Обинзе (Закари Момо). Они рассчитывают сбежать от местного жестокого правления и уезжают на Запад. Ифемелу оказывается в Штатах, где впервые сталкивается с проблемами из-за цвета кожи, а Обинзе вынужден остаться в Лондоне. Сериал основан на одноименном романе Чимаманды Нгози Адичи и разрабатывается для стрим-сервиса HBO Max. Данай Гурира напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Проморолики фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Студия Universal выпустила семь 30-секундных роликов, посвященных героям и актерам фильма. Роберт Дауни-мл. играет заботливого ветеринара, доктора Дулиттла, способного разговаривать с животными, которых озвучили Рами Малек, Октавия Спенсер, Рэйф Файнс, Кумэйл Нанджиани, Селена Гомес, Крэйг Робинсон, Кармен Эджого, Том Холланд, Марион Котийяр, Фрэнсис де ла Тур и Джон Сина.

Российская премьера «Удивительного путешествия доктора Дулиттла» состоится 20 февраля 2020 года.

Amazon заказал производство сериала «Джек Ричер»

Проект основан на цикле романов Ли Чайлда о проницательном бывшем офицере военной полиции Джеке Ричере, который дебютировал в книге «Этаж смерти» в 1997 году. Впоследствии он стал героем 23 романов и одного сборника рассказов. Ник Сантора напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Сериал «Аквафина — Нора из Квинса» продлили на второй сезон

Главная героиня проекта — молодая девушка Нора Лин, живущая с отцом и бабушкой в одном из самых известных районов Нью-Йорка. Сюжет сериала вдохновлен реальной жизнью Аквафины, исполнительницы главной роли.

Источник: Deadline

Paramount Network выпустит драматический сериал Тейлора Шеридана

Действие проекта развернется в небольшом городке в штате Мичиган, жители которого полностью зависят от благополучия тюрьмы, расположенной неподалеку. В центре сюжета — семья МакКласки, посредники между полицией, преступниками, заключенными, охранниками, политиками и местным населением. Шеридан разработал безымянный проект совместно с Хью Диллоном.

Источник: THR

Джон Огаст напишет сценарий мультфильма «Тотошка» (Toto)

Картина основана на одноименной детской книге Майкла Морпурго, проиллюстрированной Эммой Чичестер. Главный герой — пес Тотошка, на глазах которого разворачивается история Дороти и волшебника из страны Оз.

Источник: Deadline

Приянка Чопра и Ричард Мэдден снимутся в триллере «Цитадель»

Сюжет проекта не раскрывается. Известно лишь, что шпионский мини-сериал «Цитадель» станет основой остросюжетной телевизионной франшизы, которую для Amazon разрабатывают Энтони и Джо Руссо.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

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