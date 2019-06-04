Стартовала игра «Угадай победителей „Оскара“»

Наша традиционная игра «Угадай победителей „Оскара“» началась! Как и всегда, она находится на странице оскаровского спецпроекта, где мы собираем все новости и материалы, посвященные 92-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии.



Правила игры остаются теми же: с 15 января по 10 февраля (до 02:30 по Москве) вы можете выбрать тех, кто, по вашему мнению, получит главную американскую кинонаграду. Днем 10 февраля, когда уже станут известны официальные итоги «Оскара», мы опубликуем списки победителей на странице игры.

Как и всегда, победит пользователь, который первым угадает больше всего лауреатов. Он получит главный приз — «Яндекс.Станцию», умную колонку, которая умеет включать музыку, кино и отвечать на любые вопросы. Остальные победители, которые займут второе-пятое места, получат либо подписку на онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD (тариф «КиноПоиск + Амедиатека») на один год (победители, проживающие в России или Казахстане), либо дождевик от КиноПоиска (победители, проживающие на остальных территориях). Участники, которые займут шестое-двадцатое места, получат либо подписку на онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD (тариф «КиноПоиск HD») на 6 месяцев (победители, проживающие в России или Казахстане), либо дождевик от КиноПоиска (победители, проживающие на остальных территориях).

Номинанты на «Оскар-2020» были объявлены 13 января. Церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля. КиноПоиск два предыдущих года проводил официальную онлайн-трансляцию церемонии, ее можно было смотреть бесплатно в оригинале или с переводом на русский. В этом году трансляцию церемонии проведет онлайн-кинотеатр Okko. Она будет доступна по подписке и только на русском языке. КиноПоиск по-прежнему будет следить за «Оскаром» и освещать все события церемонии на сайте и в социальных сетях.

Играйте, угадывайте и смотрите фильмы, претендующие на «Оскар-2020», на КиноПоиск HD. Желаем удачи!



