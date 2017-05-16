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Чарли Ханнэм хочет вернуться к королю Артуру

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В интервью радио SiriusXM Чарли Ханнэм признал неудачей фэнтези-блокбастер «Меч короля Артура». По мнению актера, при работе над картиной они совершили несколько ошибок и в результате не смогли сделать достойную картину. Хэннем, тем не менее, остается фанатом короля Артура и хочет в будущем вернуться к персонажу.

«Я бы хотел вернуться к королю Артуру, потому что тогда многое пошло не так и многое вышло из-под нашего контроля, и мне кажется, что мы не смогли соответствовать ожиданиям, — говорит Ханнэм. — Мы просто не сделали фильм, который хотели, и думали, что на основе успеха сделаем еще несколько. Я очарован легендами о короле Артуре, и мне просто кажется, что мы упустили возможность рассказать продолжительную историю».

Ханнэм отметил, что одной из причин провала стал неудачный выбор актера на одну ролей, но не раскрыл, о ком именно идет речь. Хэннем, однако, добавил, что в фильм линия этого персонажа в итоге не попала.

По сюжету фильма Гая Ричи молодой Артур живет на задворках Лондиниума вместе со своей бандой. Он и понятия не имел о своем королевском происхождении, пока однажды не взял в руки меч Экскалибур. Меч начинает менять Артура. В результате он присоединяется к сопротивлению и таинственной молодой девушке по имени Гвиневра. Ему предстоит научиться понимать магическое оружие, которым он овладел, столкнуться со своими собственными демонами и объединить народ в борьбе против диктатора Вортигерна, убившего его родителей и завладевшего короной.

Ожидалось, что «Меч короля Артура» станет началом новой франшизы, и студия Warner возлагала на проект большие надежды. Фильм, однако, с треском провалился в прокате, не окупив даже затраты на производство. Касса фильма составила 148 млн долларов при бюджете в 175 млн долларов. В итоге студия отказалась от идеи продолжения.

13 февраля российские зрители смогут увидеть Ханнэма в криминальной ленте Ричи «Джентльмены».

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