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Авторы фильма «Дау» подадут в суд на министерство культуры

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Создатели экспериментальной картины «Дау» намерены опротестовать в суде отказ министерства культуры выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта Ильи Хржановского. Как сообщил источникам «Интерфакс» представитель режиссера, предложение обратиться в суде поступило из ведомства.

«Нами получен ответ, что министерство культуры не видит возможности дать (прокатное) удостоверение в связи с тем, что они все-таки усматривают некую порнографию в указанных сериях и что, согласно законам РФ, мы можем опротестовать любое решение Минкультуры через суд. И нам порекомендовали подать в суд», — рассказал собеседник издания.

В пресс-службе Минкультуры РФ сообщили: «Минкультуры России считает, что все спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле с участием судебных инстанций и в рамках российского законодательства».

В конце 2019 года министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем фильмам «Дау», так как усмотрело в эпизодах «ДАУ. Наташа», «ДАУ. Новый человек», «ДАУ. Нора Сын», «ДАУ. Саша Валера» материалы, пропагандирующие порнографию. Впоследствии министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что эти части могут быть показаны на VOD-ресурсах с предупреждением о содержании.

«Дау» — проект невиданного масштаба. Работа над лентой о жизни и карьере советского физика Льва Ландау началась в 2006 году, а сами съемки стартовали в 2008-м и продлились три года. Для фильма в Харькове был выстроен своеобразный «парк советского периода». Хржановский практиковал метод полного погружения в роль, из-за чего актеры круглосуточно жили в декорациях. Режиссер считал, что им нужно пройти через все испытания, которым мог подвергнуться советский человек в сталинскую эпоху. Граница между игрой и реальностью была размыта, для расчетов на съемочной площадке актерам даже выдавали советские деньги. Все это послужило поводом для обвинений режиссера в жестоком обращении с творческим коллективом фильма.

В общей сложности было отснято 700 часов материала. Полностью «Дау» демонстрировался в начале 2019 года в Париже в рамках специальной экспозиции, показ шел 24 часа в сутки без перерывов. Подробнее о «Дау» КиноПоиск рассказывал в материалах «Диснейленд в коммуналке» и «11 вопросов о „Дау“: Что нужно знать о проекте, вызвавшем столько скандалов».

Источник: «Интерфакс»

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