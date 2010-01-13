Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На канале CW подошел к концу телевизионный кроссовер «Кризис на бесконечных Землях», в котором встретились персонажи комиксов DC из самых разных проектов и миров. На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.

Встреча состоялась в четвертой части кроссовера. Флэш узнает, как ему спасти друзей и остановить катастрофу, которая угрожает всей мультивселенной. Он уже собирается спасти мир, когда неожиданно сталкивается с другим Флэшем из киновселенной DC.

Герои сперва не понимают, что происходит (версия Миллера думает, что встретила фаната в косплее), но в итоге осознают, что они, по сути, один и тот же человек. Они с интересом рассматривают костюмы друг друга, а благодаря Флэшу Гастина персонаж Миллера даже узнает, какое супергеройское имя себе выбрать.

В конце Флэш Гастина пытается предупредить другого Флэша о кризисе на бесконечных Землях, но тот растворяется в воздухе. Прежде чем исчезнуть, Флэш Миллера произносит: «Я же говорил Виктору, что это возможно!», имея в виду Киборга из «Лиги справедливости».

Если судить по фото с площадки сериала, Миллер и Грант хорошенько повеселились на съемках.

Миллер должен вернуться в роли Флэша в полнометражной картине, режиссерское кресло которой, ожидается, займет постановщик «Оно» Андрес Мускетти. Над сценарием проекта сейчас работает Кристина Ходсон, автор фильмов «Бамблби» и «Хищные птицы».

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