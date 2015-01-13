Amazon объявил основной актерский состав сериала «Властелин колец»

В рамках встречи Ассоциации телевизионных критиков студия Amazon раскрыла основной актерский состав сериала «Властелин колец». Вместе с ранее объявленными Джозефом Моулом, Маркеллой Кавеной, Максом Болдри, Морфидд Кларк, Эмой Хорват и Робертом Арамайо в проекте снимутся Овайн Артур («Безжалостное солнце»), Назанин Бониади («Двойник»), Том Бадж («Сбой»), Исмаэль Круз («Мандалорец»), Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардс («Жажда странствий»), Дилан Смит («Имя мне Ночь»), Чарли Викерз («Медичи: Повелители Флоренции») и Дэниэл Вейман («Джентльмен Джек»).

Сейчас в Новой Зеландии проходит читка сценария «Властелина колец». Старт съемок многосерийной адаптации произведений Дж. Р. Р. Толкина запланирован на февраль 2020 года.

Сюжет сериала неизвестен. Действие проекта развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до событий «Братства кольца». В это время в Средиземье появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, было создано Кольцо Всевластья. В остальном Amazon тщательно скрывает любые подробности.

Хуан Антонио Байона поставит первые два эпизода. Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн написали сценарий проекта вместе с Брайаном Когманом.

Источник: Deadline

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.