Билли Айлиш исполнит заглавную песню 25-го фильма о Джеймсе Бонде

18-летняя Билли Айлиш написала вместе с братом Финнеасом заглавную песню к «Не время умирать» — 25-му фильму о Джеймсе Бонде. Айлиш станет самой молодой исполнительницей заглавной песни в истории серии о британском супершпионе. Об участии певицы стало известно из официального Twitter-аккаунта франшизы.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg & mdash; James Bond (@007) January 14, 2020

«Во всех смыслах очень странно стать частью этого, — говорит Айлиш. — Возможность написать заглавную песню к фильму, который является частью столь легендарной серии — огромная честь. Джеймс Бонд — самая крутая из всех когда-либо существовавших франшиз. Я до сих пор в шоке».

Заглавная песня — традиция франшизы и один из самых узнаваемых элементов фильмов о Бонде. Две предыдущие композиции, «Skyfall» в исполнении Адель и «Writing’s on the Wall» Сэма Смита, стали лауреатами премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня».

В «Не время умирать» Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

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