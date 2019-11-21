Создатели «Джокера» использовали CGI в одной из финальных сцен фильма

«Джокер» Тодда Филлипса — фильм, в котором упор сделан на реалистичность. Грим, декорации, экшен — в картине все было сделано с минимальным использованием компьютерной графики. Но в одном эпизоде без CGI обойтись не удалось. Это финальная сцена, где Джокер рисует себе улыбку своей кровью — ее пришлось доделывать на компьютере.

«Это был один из редких моментов, где потребовалась помощь CGI, чтобы создать то, что требовалось», — рассказала художник по гриму Ники Ледерманн, создавшая с парикмахером-стилистом Каей Джорджио образ Артура Флека в фильме Филлипса. Именно они всеми силами добивались, чтобы грим Джокера выглядел максимально реалистично, словно сделанный руками главного героя.

Разрабатывая образ нового Джокера, Джорджио и Ледерманн опирались на прошлые экранные версии персонажа и идеи Филлипса. Так, Джорджио придумала, что герой Феникса редко моет голову и сам стрижет себе волосы. За несколько месяцев до того, как Феникс должен был появиться перед камерами, она покрасила его в темно-каштановый, чтобы к моменту начала съемок цвет немного сошел.

На съемках Ледерманн постоянно следила, чтобы грим был правильно смазан. В оригинальной версии сцены, когда Артур танцует в ванной после убийства трех людей в метро, герой Феникса в итоге смывал макияж клоуна. На съемки потребовалось около 16 дублей, и Ледерманн каждый раз идеально наносила Фениксу грим.

Работать с Фениксом также было непросто. Для роли Артура он скинул 23,5 килограмма, в результате чего у него развились голодные спазмы и ему было сложности подолгу сидеть на месте. Ледерманн и Джорджио договорились работать одновременно, чтобы сократить время Феникса в гримерном кресле, и в итоге укладывались самое долгое в 40 минут. Работали тихо, чтобы не мешать Фениксу сосредоточиться на роли и подготовиться к съемкам.

Старания Джорджио и Ледерманн не остались незамеченными, и они удостоились номинации на «Оскар» в категории «Лучший грим и прически». В общей сложности «Джокер» отмечен в 11 номинациях, включая «Лучший фильм» и «Лучшего режиссера».

Источник: THR

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.