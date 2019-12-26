Бокс-офис России: «Холоп» опережает «Аватар»

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Отгремела новогодняя битва — период с конца декабря и до первых рабочих дней января, когда прокатчики соревнуются за зрительское внимание (и кошелек), выпуская на экраны потенциальные, по их мнению, кассовые хиты. Чтобы сборы распределились в пользу отечественных картин, министерство культуры зачастую сдвигает выход голливудских релизов с помощью нехитрого инструмента — выдает прокатное удостоверение на даты после каникул.

В этот раз основными участниками битвы стали исключительно российские картины. Вышедший 2 января мюзикл «Кошки» с треском провалился, собрав лишь 40 млн рублей. За кассу соревновались комедии «Холоп» и «Полицейский с Рублевки 2. Новогодний беспредел», фантастический боевик «Вторжение» и исторический «Союз Спасения», мультфильмы «Иван-царевич и Серый Волк 4» и «Фиксики против кработов». Однозначным лидером гонки стал «Холоп», заработавший на каникулах совершенно немыслимые 1,9 млрд рублей. Пережив первый после праздников уик-энд, история перевоспитания мажора крепостным правом только укрепила свои позиции. Посмотрим же на сборы минувшего уик-энда и новогодней битвы в целом.



1. «Холоп» (3-я неделя), 386 млн рублей (-55%), 1,5 миллиона зрителей, 24 979 сеансов

Общая касса «Холопа», с большим отрывом победившего в новогодней битве, после трех недель проката достигла фантастических 2,314 млрд рублей. Это больше итоговой кассы «Т-34» (2,274 млрд рублей). Сборы фильма компании Yellow, Black and White на 20% опережают кассу «Движения вверх» за аналогичный период (1,859 млрд рублей) и на 26% выше кассы «Аватара» после трех недель проката (1,701 млрд рублей). Вряд ли что-то помешает комедии превзойти финальный результат «Движения вверх» (2,968 млрд рублей) и стать самым кассовым российским фильмом в истории. Рекорд «Аватара» (3,646 млрд рублей с учетом СНГ), скорее всего, устоит, но «Холоп» способен значительно к нему приблизиться.

При этом еще пару месяцев назад именно «Холоп» был темной лошадкой новогодней битвы. Профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика» в начале декабря прогнозировало комедии Клима Шипенко третье место по итогам праздничного проката и итоговые сборы в размере 850 млн рублей. Затем фильм показали представителям кинотеатров и прессе, ставки аналитиков на него резко возросли (до 1,3 млрд рублей). Но и эта отметка оказалась для «Холопа» легко преодолимой.

Постфактум специалисты объясняют феноменальный успех «Холопа» его универсальностью. По сравнению с остальными российскими новинками конца декабря и начала января картина оказалась интересна максимально широкой аудитории, в основном, конечно, семейной публике и молодежи. В плюс сыграло и качество фильма, что запустило мощный позитивный сарафан накануне длинных выходных. «Холоп» вышел 26 декабря и с тех пор ни разу не уступил лидирующую позицию по итогам ни одного из дней. В период январских каникул он установил несколько локальных рекордов. Например, 3 января картина заработала 218 млн рублей — больше, чем какой-либо релиз в истории в этот день.

Комедии и раньше неплохо себя чувствовали в период длительных праздников. Спросом пользовалась и многолетняя эпопея «Елки», и «Самый лучший день», и две части «Полицейского с Рублевки» (про вторую чуть ниже). Однако еще ни разу в Новый год комедии не удавалось одержать верх в соревновании с дорогими жанровыми или историческими фильмами. «Холоп» убедительно доказал, что комедия вполне может демонстрировать сборы на уровне самых амбициозных российских блокбастеров при куда меньших вложениях.

Кстати, о вложениях. «Холоп» получил из госбюджета 60 млн рублей. Из них 25 млн возвратные. Общий бюджет фильма — 160 млн рублей. Очевидно, что в смысле прибыльности перед нами рекордсмен в истории российской киноиндустрии. А если вспомнить, что та же команда продюсеров и режиссер Клим Шипенко в прошлом году сделали «Текст», который при бюджете в 75 млн рублей (и без бюджетных средств) собрал 392 млн рублей, то можно сделать вывод, что именно они самые успешные деятели российской киноиндустрии здесь и сейчас.

2. «Камуфляж и шпионаж» (1-я неделя), 192 млн рублей, 797 тысяч зрителей, 31 905 сеансов

Мультфильм компании Blue Sky должен был стартовать 6 января — прокатчик надеялся таким образом зацепить три последних дня январских праздников. Однако министерство культуры выдало ему прокатное удостоверение на 9 января, лишив голливудский мультфильм шансов попробовать кусок от новогоднего пирога. Это, конечно, скажется на итоговом результате: у фильма теперь все шансы не выработать свой потенциал до конца. Тем не менее для постновогоднего периода цифры «Камуфляжа и шпионажа» выглядят вполне достойно. Среди проектов Blue Sky в России лучше стартовали только четыре части «Ледникового периода» и «Рио». Меньше на старте собирал «Фердинанд» (113 млн рублей), однако у него в запасе как раз был козырь в виде полноценной работы в период длинных зимних выходных.

У картины хороший сарафан, что может гарантировать работу на длинной дистанции. Тем более до выхода «Удивительного путешествия доктора Дулиттла» и «Соника» (оба стартуют 20 февраля) больших студийных конкурентов у проекта не будет.

3. «Вторжение» (2-я неделя), 130 млн рублей (-70%), 497 тысяч зрителей, 20 512 сеансов

Три года назад «Притяжение» Федора Бондарчука заработало 1,040 млрд рублей. Фильм породил тренд на производство фантастических экшен-картин, который, впрочем, себя не оправдал: у «Эбигейл» и «Аванпоста» все шансы запомниться как главные кассовые разочарования минувшего года. При этом у «Притяжения» был очень противоречивый сарафан. Неудивительно, что создатели продолжения в своей маркетинговой кампании постоянно подчеркивали, что «Вторжение» не сиквел, а самостоятельный фильм «из вселенной „Притяжения“».

Впрочем, уже первые зрители заметили, что это совсем не так: без знания сюжета «Притяжения» просмотр «Вторжения» почти теряет смысл; сумбурный сценарий не оставляет и шанса понять, кто все эти люди и что с ними происходит. Это запустило волну негативных отзывов уже на старте. Впрочем, сарафан не был однозначно негативным, визуальную и постановочную часть картины зрители в большинстве своем хвалили.

Примерно такой расклад и предсказывали аналитики, прогнозируя «Вторжению» повторение сборов «Притяжения». Их аргументы были следующие: предпосылок для роста зрительского внимания у франшизы нет никаких; второй фильм, скорее всего, даже немного ухудшит показатель посещаемости по сравнению с первой частью. Однако за счет более высокой цены билета в праздники и отсутствия какой-либо жанровой конкуренции в прокате сиквел сумеет добраться до цифр оригинального фильма.

Так оно и получается. Стартовав 1 января, «Вторжение» заработало за восемь праздничных дней 720 млн рублей, по всем фронтам уступив «Холопу». Наилучшие сборы фильм продемонстрировал 2 и 3 января (111 и 110 млн рублей соответственно), после чего дневные заработки картины обвалились до среднего показателя в 75 млн рублей в день. У того же «Холопа» динамика была более плавной — больше 20% к показателю предыдущего дня комедия в течение праздников не теряла.

В итоге прокат не разочаровал создателей «Вторжения». С учетом постпраздничного уик-энда картина заработала 863 млн рублей и уверенно движется к покорению миллиардной отметки. Точный бюджет фильма не раскрывается, однако известно, что он получил 400 млн рублей невозвратной господдержки. Эта субсидия, скорее всего, позволяет ему считаться успешным с коммерческой точки зрения. Однако такой уровень сборов при масштабе трат заставляет задуматься о целесообразности триквела. Сарафан у второй части был не лучше, чем у первой, фанатская база поредела — эти условия сложно назвать перспективными для создания очередного продолжения.

4. «Союз Спасения» (3-я неделя), 68 млн рублей (-74%), 260 тысяч зрителей, 11 794 сеанса

Фильм изначально расценивался специалистами как главный претендент на победу в новогодней битве. Тот же «Бюллетень кинопрокатчика» в начале декабря вел проект по «Викингу», который в начале 2017 года заработал 1,5 млрд рублей. Эти ожидания поддерживались мощной рекламной кампанией: если «Вторжение» изо всех сил продвигали ресурсы ВГТРК, то в случае с «Союзом Спасения» на полную мощь включились ресурсы Первого канала. В предыдущие годы это гарантировало фильму сногсшибательный результат в новогоднем прокате.

Однако показ «Союза Спасения» за неделю до выхода в прокат заставил аналитиков резко снизить прогнозы до 1 млрд рублей. Как понятно теперь, даже эта цифра слишком оптимистична. После трех недель проката в копилке «Союза Спасения» 638 млн рублей — это больше финальных сборов «Матильды» (515 млн рублей) и «Легенды о Коловрате» (596 млн рублей), но картина остановится в районе 700 млн рублей. Ясно, что это не уровень амбиций продюсеров «Дирекции кино», потративших на производство 980 млн рублей, из которых 500 млн рублей были выделены государством. То есть даже с учетом большой госсубсидии фильм не окупил себя в прокате.

Основных причин провала две. Первая — форма. Как и все большие исторические проекты «Дирекции» кино, «Союз Спасения» представляет собой сериал, превращенный в полный метр. Многофигурная композиция, в которой зритель не может понять, кто есть кто, а протагонист вдруг на 40 минут исчезает с экрана, изрядно подпортила фильму сарафан. Вторая причина — полное непопадание в молодую аудиторию. «Союз Спасения» не столько про аттракцион, сколько про идеологию. Собственно, та же проблема в свое время была и у «Викинга», который не мог похвастаться блестящим сарафаном. Продюсеры решили не извлекать уроков из кейса «Викинга», за что и поплатились.

Вообще, кассовое фиаско «Союза Спасения» весьма символично. Оно красноречиво свидетельствует о том, что на самую активную часть киноходящей аудитории мощные телевизионные рекламные кампании больше не действуют. Всесильный еще несколько лет назад телевизор теряет власть над умами, он больше не производит звезд для нового поколения. Эту функцию почти полностью монополизировал YouTube. Похоже, для маркетинговых отделов прокатчиков это повод серьезно задуматься о перераспределении расходов на рекламные кампании своих проектов, особенно если речь идет о картинах, которые хотят привлечь аудиторию до 30 лет.

5. «Джуманджи: Новый уровень» (5-я неделя), 31 млн рублей (-76%), 114 тысяч зрителей, 2886 сеансов

В этом году в новогодние праздники в России в прокат не вышел ни один крупный голливудский фильм. Недостатком предложения сполна воспользовался долгожитель «Джуманджи», заработавший за каникулы больше 200 млн рублей и продемонстрировавший отличные показатели средней посещаемости — 67 человек на одном сеансе. Это второй результат среди всех картин, работавших в начале января. На первом месте «Холоп» с 88 зрителями на сеансе.

Общая касса «Джуманджи» после пяти недель проката достигла 1,08 млрд рублей. «Новый уровень» вряд ли доберется до итоговых цифр «Зова джунглей» (1,299 млрд рублей), однако уступит им совсем немного.

6. «Дело Ричарда Джуэлла» (1-я неделя), 29 млн рублей, 85 тысяч зрителей, 4066 сеансов

Новая работа Клинта Иствуда стартовала хуже «Наркокурьера» (42 млн рублей). Но повторения того результата и не ждали: «Дело Ричарда Джуэлла» в большей степени ориентировано на внутренний американский рынок. Тем не менее поклонники Иствуда в нашей стране не подкачали. Фильм собрал в первый уик-энд больше такого аналога, как «Секретное досье» (20 млн рублей), и повторил результат картины «Все деньги мира» (29 млн рублей).

7. «Иван-царевич и Серый Волк 4» (3-я неделя), 29 млн рублей (-86%), 149 тысяч зрителей, 8911 сеансов

О том, что анимационные проекты студии «Мельница» переживают резкое падение спроса, стало ясно по итогам прошлогодней новогодней битвы. Мультфильм «Три богатыря и наследница престола» собрал 580 млн рублей, его предшественник «Три богатыря и принцесса Египта» освоил 779 млн рублей. Четвертая серия «Ивана-царевича» подтвердила нисходящий тренд. После трех недель проката в копилке мультфильма 484 млн рублей, финальные сборы вряд ли превысят 515—520 млн рублей.

8. «Фиксики против кработов» (4-я неделя), 24 млн рублей (-81%), 121 тысяча зрителей, 5579 сеансов

Альтернативой «Ивану-царевичу» виделся сиквел «Фиксиков», однако и он не смог ничем удивить. Все-таки ориентированность на зрителей младшего школьного возраста дает о себе знать: для детей постарше зацепок в проекте почти не нашлось. Как итог — 373 млн рублей после четырех недель проката. Мультфильм «Фиксики: Большой секрет» в 2017 году собрал 418 млн рублей, сиквел имеет все шансы ухудшить этот кассовый результат.

В таких условиях возникает вопрос в целесообразности административного вмешательства министерства культуры, которое подвинуло «Камуфляж и шпионаж» с 6 января. Российские анимационные проекты ничего не смогли извлечь из этой протекционистской меры, а пострадали только кинотеатры, лишившиеся дополнительного притока выручки в последние праздничные дни.

9. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (5-я неделя), 23 млн рублей (-83%), 83 тысячи зрителей, 3545 сеансов

Сиквел «Полицейского с Рублевки» лишился не только Александра Петрова, но и титула главной новогодней комедии. На этом фоне снижение результата относительно предшественника, заработавшего почти 1,7 млрд рублей, было неизбежным. Однако сборы «Новогоднего беспредела 2» все равно выглядят впечатляющими: за пять недель картина освоила 1,025 млрд рублей. Для Premier Studios это, очевидно, крайне успешный и прибыльный кейс. Пора, видимо, привыкать к тому, что «Полицейский с Рублевки» в ближайшие годы станет неизменным участником новогодних битв.

10. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (4-я неделя), 17 млн рублей (-79%), 50 тысяч зрителей, 2606 сеансов

Январские каникулы ничем не помогли финальной части трилогии «Звездных войн», которая за четыре недели заработала 662 млн рублей. «Пробуждение силы» только за первый уик-энд собрало больше (810 млн рублей).

Главный релиз ближайшего уик-энда — комедия Марюса Вайсберга «(Не)идеальный мужчина». Также в прокат выходят две новинки, рассчитанные на избирательную публику, — хоррор Роберта Эггерса «Маяк» и фильм Пон Чжун-хо «Сквозь снег», ждавший своего шанса добраться до российских кинотеатров с 2013 года.