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Дэйв Батиста снимется в сериале «Видеть» и еще 7 новостей дня

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Дэйв Батиста присоединился к актерскому составу сериала «Видеть»

Действие проекта разворачивается в далеком будущем, где человеческая раса полностью лишилась зрения. Чтобы выжить, людям пришлось найти новый способ сосуществовать, строить и добывать пищу. Все меняется, когда в отдаленном племени, в семье бесстрашного воина Бабы Восса, рождаются зрячие близнецы. Их появление рискует нарушить хрупкий баланс нового мира и ввергнуть успокоившуюся цивилизацию в хаос. Батиста появится в неизвестной роли во втором сезоне «Видеть».

Источник: Deadline

Трейлер восьмого сезона сериала «Родина»

Заключительный сезон остросюжетного проекта стартует 9 февраля.

Гаэль Гарсиа Берналь получил роль в сериале «Станция 11»

Проект стрим-сервиса HBO Max расскажет о мире, опустошенном эпидемией смертельного вируса. Выжившие должны возродить цивилизацию и сохранить остатки человечности. Шоураннер сериала — Патрик Соммервиль.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Страшные сказки: Город ангелов»

Спин-офф сериала «Страшные сказки» рассказывает о детективе полиции в Лос-Анджелесе 1938 года. Однажды ему с напарником поручают расследовать жестокое убийство, которое наводит их на масштабный заговор, в котором замешана элита города. Проект стартует 26 апреля.

Стив Куган и Сара Солемани напишут сериал «Благородство» (Chivalry)

В центре сюжета — продюсер Кэмерон (Куган) и режиссер Бобби (Солемани), вынужденные работать вместе, чтобы спасти производство фильма. Он известен пристрастием к молодым девушкам, а она прославилась благодаря малобюджетной феминистской драме. Сперва они ругаются, но постепенно сближаются и начинают подозревать, что весь проект — попытка студии заработать на провале.

Источник: Deadline

Промокадры сериала «Звездный путь: Пикар»

«Звездный путь: Пикар»
«Звездный путь: Пикар»
«Звездный путь: Пикар»
«Звездный путь: Пикар»
«Звездный путь: Пикар»
«Звездный путь: Пикар»
«Звездный путь: Пикар»
«Звездный путь: Пикар»
«Звездный путь: Пикар»

Главный герой проекта — отставной капитан Объединенной Федерации Жан-Люк Пикар, некогда бороздивший космические просторы. Теперь покорение Вселенной осталось в далеком прошлом, и жизнь Пикара, кажется, стала совсем спокойной. Однако вскоре ему придется покинуть насиженное место и отправиться навстречу очередным приключениям. Премьера сериала состоится 23 января 2020 года.

Крэйг Зобел поставит сериал «Кобыла Исттауна»

Семисерийный проект рассказывает о детективе небольшого города в Пенсильвании, которая расследует убийство, пока ее собственная жизнь разваливается у нее на глазах. Кейт Уинслет исполнит в сериале главную роль. Брэд Ингелсби занимает пост шоураннера.

Источник: Deadline

Трейлер второго сезона сериала «Выскочка»

Проект вернется на экраны 24 января.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

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