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Второй трейлер «Бладшота»: Супергеройский апгрейд Вина Дизеля

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Оригинальный трейлер:

Вслед за «Морбиусом» студия Sony выпустила новый трейлер своего другого супергеройского проекта — экранизации комиксов «Бладшот». Вместо усиленного вампиризмом Джареда Лето здесь накачанный наноботами Вин Дизель, который ломает стены, выживает после взрыва и сражается с киборгами на службе зловещего Гая Пирса.

«Бладшот» — история о смертельно раненном солдате, которого удается спасти с помощью новейших нанотехнологий. Машины делают его неуязвимым и превращают в суперсолдата, способного в одиночку разобраться с десятком тяжеловооруженных противников. Организация, ответственная за воскрешение, получает на руки совершенное оружие и начинает использовать солдата как тайного агента, отправляя его в разные уголки света для достижения ликвидации целей. Но кого именно убивает Бладшот? И действительно ли все было так, как рассказывают люди, вернувшие его с того света?

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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