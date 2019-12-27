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За новогодние каникулы российские кинотеатры собрали 4,1 млрд рублей

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Как сообщается в аналитическом отчете основных показателей кинопроката, подготовленном Фондом кино, сборы российских кинотеатров за период новогодних праздников составили 4,1 млрд рублей. 37% всех сборов пришлось на комедию «Холоп».

По итогам новогоднего уик-энда с 1 по 8 января, касса «Холопа» составила 1,5 млрд рублей (фильм стал самой кассовой комедией в истории российского проката). Фантастический блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение» собрал за тот же период 722,1 млн рублей. На третьем месте расположилась историческая картина «Союз Спасения» со сборами в 417,2 млн рублей.

Замыкают пятерку лидеров новогоднего уик-энда мультфильмы «Иван-царевич и Серый Волк 4» и «Фиксики против кработов», собравшие 339,4 млн рублей и 212,2 млн рублей соответственно.

За обозначенный период кинотеатры посетило более 14,8 миллиона человек. Больше всего посетителей пришлось на 2 января, когда в кинотеатрах насчитали 2,3 миллиона зрителей.

Источник: ТАСС

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