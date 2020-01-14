Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля

Лауреат премии «Оскар», режиссер и сценарист Спайк Ли займет пост 73-го международного Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном Берегу с 12 по 23 мая 2020-го. Основные члены жюри, которые будут судить киносмотр, будут объявлены в апреле.

«В моей жизни лучшими моментами были те, которые возникали неожиданно, появлялись из ниоткуда, — говорит Ли в заявлении. — Когда мне позвонили с предложением стать президентом жюри в Каннах в 2020 году, я был одновременно шокирован, счастлив, удивлен и горд. Каннский кинофестиваль (кроме того что это самый важный фестиваль в мире — без неуважения к кому-либо) оказал огромное влияние на мою кинокарьеру. Можно запросто сказать, что Канны изменили траекторию того, кем я стал в мире кино».

«Все началось в 1986 году с моим первым полнометражным фильмом „Ей это нужно позарез“, который выиграл приз молодежного жюри в „Двухнедельнике режиссеров“, — продолжает постановщик. — Следующее воссоединение состоялось в 1989 году, когда „Делай как надо“ включили в официальную программу».

В общей сложности Ли семь раз посещал Каннский кинофестиваль в качестве участника. В последний раз он приехал на Лазурный Берег в 2018 году с лентой «Черный клановец», которая взяла Гран-при и приз экуменического (христианского) жюри.

«В завершение для меня огромная честь — стать первым представителем африканской диаспоры США, назначенным президентом жюри Каннского кинофестиваля. Семья Ли искренне благодарит Каннский фестиваль, Пьера Лескюра, Тьерри Фремо и прекрасный народ Франции, поддерживавших мою кинокарьеру на протяжении четыре десятилетий. Я всегда буду ценить наши особые отношения», — заключил Ли.

Сейчас Ли работает над драмой Da 5 Bloods, релиз которой состоится на Netflix. В будущем режиссер планирует экранизировать комикс «Принц котов», современное переосмысление пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Источник: Deadline

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