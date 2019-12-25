«Бесстыжих» продлили на 11-й, заключительный сезон

Канал Showtime продлил сериал «Бесстыжие» на 11-й сезон, который станет для проекта последним. Заключительный сезон должен увидеть свет летом 2020 года. О продлении сериала во время встречи Ассоциации телевизионных критиков объявил Гэри Левин, глава развлекательного отдела Showtime.

В центре сюжета «Бесстыжих» — взбалмошная, многодетная семья Галлахер и их соседи, которые веселятся, попадают в самые невероятные ситуации и пытаются выжить в этом мире всеми возможными средствами, но при этом как можно меньше работая.

Проект основан на одноименном британском сериале, который выходил с 2004-го по 2013-й. Первый сезон «Бесстыжих» вышел в январе 2011 года и моментально приглянулся зрителю, благодаря чему проект на протяжении нескольких лет оставался самым популярным сериалом Showtime. 10 ноября 2019 года стартовал десятый сезон «Бесстыжих», который завершится 26 января 2020-го.

Все 10 сезонов «Бесстыжих» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: Deadline

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