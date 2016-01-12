Трейлер фильма «Морбиус»: Джаред Лето пьет кровь

Оригинальный трейлер:

Устав гоняться за Человеком-пауком, студия Sony усиленно взялась за разных злодеев, связанных с популярным супергероем. Сперва на экраны пробрался «Веном» с Томом Харди, а теперь пришел черед вампира Морбиуса, которого сыграл Джаред Лето. Если судить по первому трейлеру, то кровопийца из Лето получился вполне себе жутковатый и драматичный.

Главный герой фильма — ученый Майкл Морбиус, который с детства страдал от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: вступив в связь с больными клетками, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

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