Находка дня: Дэвид Финчер предсказал «Достать ножи» в 2011 году

В фильме «Достать ножи» Дэниэл Крэйг играет частного сыщика, который расследует убийство писателя в исполнении Кристофера Пламмера и вынужден разбираться с семейством автора. Пламмер и Крэйг не появляются вместе на экране, но, как заметил пользователь Twitter Дэниэл Беннеуорт-Грей, они ранее встречались в картине Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона».

На скриншоте из триллера 2011 года Хенрик Вагнер (Пламмер) предупреждает журналиста Микаэля Блумквиста (Крэйг): «Вам предстоит разбираться с ворами, скупердяями, хамами, самым омерзительным сборищем людей из всех, кого вы встречали. С моей семьей». По интересному стечению обстоятельств, все эти эпитеты точно описывают семью Пламмера в «Достать ножи», готовую перегрызть друг другу горло из-за денег.

David Fincher predicted Knives Out in 2011. pic.twitter.com/ZZPwQMuBD0 & mdash; Daniel Benneworth-Gray (@gray) January 11, 2020 «Дэвид Финчер предсказал „Достать ножи“ в 2011 году».

Находка Беннеуорт-Грея понравилась и режиссеру «Достать ножи» Райану Джонсону, который поделился оригинальным постом у себя в Twitter.

«Достать ножи» — история частного детектива Бенуа Бланка, которого приглашают расследовать смерть знаменитого писателя Харлана Тромби. Считается, что старик покончил с собой, перерезав себе горло ножом, но Бланк подозревает, в деле далеко не все так просто. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.

При скромном бюджете в 40 млн долларов картина показала в прокате неплохой результат. На данный момент касса «Достать ножи» составляет 247 млн долларов. Сейчас Джонсон работает над продолжением, героем которого вновь станет Бланк в исполнении Крэйга.

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