Фонд кино подал против студии Kinodanz иск на 45 млн рублей

Кинокомпания KD Studios (старое название — Kinodanz) получила от Фонда кино иск на сумму в 45 млн долларов. Согласно информации «Ведомостей», иск поступил в Арбитражный суд Москвы 30 декабря 2019-го и будет рассматриваться в феврале 2020 года.

Иск связан с фильмом «Эбигейл», на производство которого KD Studios получила финансирование от Фонда кино. Часть бюджета (40 млн рублей) была выделена на безвозвратной основе. Дополнительное финансирование, размер которого не раскрывается, кинокомпания получила на возвратной основе. Именно частичное неисполнение обязательств по возврату средств на поддержку проката и послужило поводом для обращения в суд.

Действие «Эбигейл» разворачивается в городе, закрытом от остального мира из-за эпидемии загадочной болезни. Любого зараженного моментально изолируют от остальных в попытке сдержать дальнейшее заражение. Но Эбигейл, чьего отца забрали, когда ей было шесть лет, подозревает, что все не так просто. Она отправляется на его поиски и так узнает, что город на самом деле полон магии. Той самой, что кроется в ней самой.

При заявленном производственном бюджете в 155 млн рублей сборы «Эбигейл» в России и СНГ составили лишь 105 млн рублей. В результате проект оказался убыточным.

Кроме «Эбигейл», финансовую поддержку получили и предыдущие проекты KD Studios — «Танцы насмерть» и «За гранью реальности». По данным ЕАИС, в общей сложности на производство трех фильмов было выделено 52 млн рублей. Ни одна из картин не окупилась в прокате.

Источник: «Ведомости»

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