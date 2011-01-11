Американский бокс-офис: «1917» держит первенство

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 10 по 12 января 2020 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «1917» (3-я неделя), 36,5 млн долларов (+5809%), 3434 кинотеатра (+3423)

Виртуозно снятый одним планом фильм «1917» о сражении Первой мировой вышел из ограниченного проката в широкий и сразу возглавил список с большим отрывом. Неделей раньше картине Сэма Мендеса прогнозировали сборы всего в 20—25 млн долларов, но две победы на «Золотом глобусе» многое изменили. Грядут номинации на «Оскар», где «1917» должен быть представлен сразу в нескольких категориях, а значит, интерес к нему в следующие выходные только вырастет. Работает и сарафанное радио: в широком прокате фильм получил зрительскую оценку A- по данным сервиса CinemaScore (в ограниченном прокате у него была просто A, то есть высшая оценка).

Случай «1917» — победа традиционной модели кинопоказа. Фильм Мендеса неожиданно опередил на «Глобусах» двух фаворитов, спродюсированных Netflix, — «Ирландца» и «Брачную историю», а его кассовые сборы показывают, что лидером проката по-прежнему может стать кино, не являющееся комиксом, экранизацией, сиквелом или мультфильмом. Правда, приходится признать: этот случай все же нетипичный, не каждый фильм выходит в кинотеатрах после громкой победы на одной из престижных кинопремий мира. Для студий призы и связанный с ними статус — едва ли не единственный способ успешно продать подобное кино зрителям.

2. «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (4-я неделя), 15,1 млн долларов (-56%­), 4279 кинотеатров (-127)

Праздники закончились, но герои рождественского и новогоднего проката пока не спешат покидать залы — «Звездные войны» по-прежнему идут в четырех с лишним тысячах кинотеатров. Девятый эпизод приближается к 500 миллионам сборов в Америке и миллиарду в мире (сейчас у него 989 миллионов).

3. «Джуманджи: Новый уровень» (5-я неделя), 14 млн долларов (-47%), 3904 кинотеатра (-230)

Следом за «Звездными войнами» четыре недели подряд идет новая глава «Джуманджи», причем отставание уже сократилось до минимума. Как и предыдущий фильм серии, «Джуманджи» лучше ожидаемого прошла в зимние праздники, и сейчас на счету у «Нового уровня» 257 миллионов в Америке и 671 миллион во всем мире.

4—5. «Как босс» (1-я неделя), 10 млн долларов, 3078 кинотеатров

У жанра взрослой комедии есть свои преданные поклонники, как и у Тиффани Хэддиш и Роуз Бирн, исполнивших главные роли в релизе Paramount «Как босс». Но, кажется, кроме фанатов, мало кто остался по-настоящему доволен фильмом о суровом мире косметической промышленности. «Как босс» провалился у критиков (21% на Rotten Tomatoes), которые, впрочем, в принципе не очень любят комедии. Но и в опросах зрителей результаты не блестящи. CinemaScore сообщает о средней оценке B — для этого жанра не катастрофа, но и серьезной удачей такой отклик назвать нельзя. Публика жалуется на то, что все лучшие шутки показали в трейлерах, а некоторым показался фальшивым феминистский запал фильма (написанного и поставленного мужчинами). В результате «Как босс» собрал всего 10 миллионов — на пару миллионов меньше, чем рассчитывала студия. Но в производстве комедия стоила недорого, так что шансы на окупаемость сохраняются.

4—5. «Просто помиловать» (3-я неделя), 10 млн долларов (+12 592%), 2375 кинотеатров (+2371)

Вровень с результатами «Как босс» при меньшем количестве залов идет биографическая драма о юристе-правозащитнике Брайане Стивенсоне. «Просто помиловать» вышел в Рождество и две недели провел в ограниченном прокате, а теперь вышел на двух с лишним тысячах экранов. Это стратегия, типичная для фильмов, рассчитывающих на «Оскары», но если «1917» уже собирает награды и закономерно возглавил таблицу сборов, то «Просто помиловать» вряд ли получит какие-то призы. Продюсеры надеются, что номинация за актерскую игру достанется Майклу Б. Джордану (главная роль) или Джейми Фоксу (роль второго плана — за нее он получил номинацию на приз Гильдии киноактеров). Если такое случится, для фильма это будет бонусом, впрочем, у него и так неплохие сборы для серьезного кино на тему социальной справедливости. Warner Bros. довольна впервые за долгое время: она только что пережила череду неудач с «Хорошим лжецом», «Щеглом» и «Делом Ричарда Джуэлла».

6. «Маленькие женщины» (3-я неделя), 7,7 млн долларов (-44%), 3216 кинотеатров (-92)

Экранизация классического романа об американском семействе после Гражданской войны — один из ключевых фильмов премиального сезона. Вторая режиссерская работа Греты Гервиг отлично выступила в праздничном прокате и к концу третьего уик-энда в кинотеатрах собрала уже 74 млн долларов. Фильму не досталось ни одного «Золотого глобуса», но подождем эффекта от номинаций на «Оскар».

7. «Под водой» (1-я неделя), 7 млн долларов, 2791 кинотеатр

Почти на самом дне таблицы разместился глубоководный триллер студии Fox с Кристен Стюарт в главной роли. Никто не понял, зачем был нужен этот фильм стоимостью 50 млн долларов: зрители жалуются на то, что не могут отличить «Под водой» от аналогичных научно-фантастических триллеров (на CinemaScore у него низкая оценка C). С ними согласны критики (51% на Rotten Tomatoes) и, кажется, компания Disney, которая получила «Под водой» вместе с Fox и выпустила его в прокат без лишнего шума, не совсем понимая, что с ним делать. Это второй подряд после «Ангелов Чарли» провальный релиз с участием Стюарт, возвращение которой в большое голливудское кино как-то не задалось.

8. «Холодное сердце 2» (8-я неделя), 5,76 млн долларов (-51%), 3175 кинотеатров

В последний год неудачные релизы Disney — это те, которые достались «мышиной корпорации» в нагрузку с компанией Fox. А образцом собственной диснеевской продукции является «Холодное сердце 2», которое держится в десятке уже восемь недель и может задержаться еще.

9. «Достать ножи» (7-я неделя), 5,73 млн долларов (-36%), 2060 кинотеатров (-82)

Ироничный детектив Райана Джонсона из просто удачного фильма превратился в историю голливудского успеха. Так долго в десятке держатся обычно только большие тентполы. «Достать ножи» пять недель подряд оказывается фильмом, который потерял меньше всего сборов по сравнению с прошлой неделей среди фильмов первой десятки. В американском прокате он собрал 139,6 миллиона, а во всем мире — 265,4 млн долларов.

10. «Камуфляж и шпионаж» (3-я неделя), 5,1 млн долларов (-51%), 2671 кинотеатр (-831)

Еще один малоудачный релиз Fox — мультфильм «Камуфляж и шпионаж», который вышел в прокат в Рождество, но остался глубоко в тени «Звездных войн» и «Джуманджи». Мультфильм продержался в десятке всего три недели и успел за это время заработать 54,6 млн долларов.

Январь в американском прокате продолжится боевиком «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом, а также «Удивительным путешествием доктора Дулиттла» — новой версией известного сюжета, в котором доктора сыграл Роберт Дауни-мл.