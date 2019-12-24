Сериал о молодом Дуэйне Джонсоне и еще 7 новостей выходных

Рубену Фляйшеру предлагают поставить экранизацию игры «Uncharted»

«Uncharted» — серия видеоигр о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе. Сюжет экранизации не раскрывается, но предполагается, что фильм станет приквелом и расскажет о молодости Дрейка, до того как он стал знаменитым искателем приключений. Том Холланд исполнит в картине главную роль. После того как проект оставил Трэвис Найт, Фляйшер считается главным кандидатом на пост режиссера.

Источник: Deadline

Канал NBC заказал комедийный сериал о молодости Дуэйна Джонсона

Проект «Молодой Скала» (Young Rock) — история парня, которому в будущем предстоит стать звездой реслинга и кино. Зрители увидят его путь к славе и узнают, какие события оказали на него особое влияние. Сам Джонсон появится в каждом эпизоде сериала. Нахнатчка Кхан написала сценарий проекта.

Источник: Deadline

Мелани Лоран напишет и поставит триллер «Бал безумных женщин» (The Mad Women’s Ball)

Действие фильма, основанного на одноименном романе Виктории Мас, разворачивается в Париже в XIX веке, когда чересчур сложных и непокорных женщин зачастую считали безумными и отправляли на лечение в психиатрические клиники. В одном из таких заведений, больнице Сальпетриер, каждый год проводился бал, на котором понаблюдать за пациентками собиралась вся парижская элита.

Источник: Variety

Хоррор-франшиза «Детские игры» станет основой для сериала «Чаки» (Chucky)

В центре сюжета — милая кукла, в которую вселяется душа серийного убийцы Чарльза Ли Рэя. Чаки попадает в обычную семью, но не собирается сидеть без дела и вновь начинает убивать. Никто, кроме маленького Энди, не осознает, что именно Чаки виновен в захлестнувшей город волне страшных убийств. Настоящий ужас наступает тогда, когда дух злодея вознамеривается переселиться из куклы в живого человека. Дон Манчини и Дэвид Киршнер разрабатывают проект для Syfy.

Источник: Deadline

Роберт Земекис может поставить фантастический триллер «Арес» (Ares)

По сюжету фильма американский астронавт терпит крушение в спасательной капсуле посреди африканской пустыни. Пока он спешит воссоединиться с родными, выясняется, что его миссия — часть масштабного заговора, а сам астронавт — носитель некоего секрета, способного навсегда изменить мир. Женева Робертсон-Дуорет написала сценарий картины.

Источник: THR

Джо Шрэпнел и Анна Уотерхаус напишут адаптацию комикса «Экс-Машина» (Ex Machina)

Оригинальный комикс Брайана К. Вона и Тони Харриса вышел в 2004 и просуществовал 50 выпусков. Главный герой — бывший супергерой Митчел Хандред, который стал мэром Нью-Йорка после теракта 11 сентября. Из-за контакта со странным объектом Хандред получил способность разговаривать с любой техникой и начал спасать людей под именем Великая Машина. Однако в итоге он понял, что может принести больше пользы в качестве политика. Полнометражный проект разрабатывается под названием «Великая Машина».

Источник: THR

Санийя Сидни и Деми Синглтон сыграют теннисисток Серену и Венус Уильямс

Драма «Король Ричард» расскажет реальную историю Ричарда Уильямса, отца теннисисток Серены и Венус Уильямс. Он сам практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов, но взялся воспитать лучших игроков в истории спорта. Ричард планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только две — Серена и Венус. Когда им было не больше пяти лет, Ричард уже разработал 78-страничный план их будущих карьер. Первые уроки девочки получили на заросшем сорняками поле, откуда Ричарду пришлось с кулаками выгонять местных хулиганов. В итоге обе сестры по очереди стали первыми ракетками мира. На счету Серены 38 побед в турнирах Большого шлема, а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде она занимает второе место в истории женского тенниса. Серена — четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах. Уилл Смит исполнит в фильме главную роль. Режиссер — Рейнальдо Маркус Грин.

Источник: Deadline

Гарри Брэдбир экранизирует «Сеанс дождливым вечером» Марка МакШейна

Остросюжетный роман рассказывает о Майре Сэвэдж, медиуме-самозванке, которая придумывает план, как стать знаменитой. Она уговаривает мужа Билли похитить дочь богатых людей, потребовать выкуп, а потом «найти» ее. План сработал, но Билли начал подозревать, что Майра не собирается оставлять ребенка в живых. Джек Торн напишет сценарий адаптации.

Источник: THR

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