CBS выпустит сериал-сиквел «Молчания ягнят»

Канал CBS заказал производство драматического сериала «Кларисса» (Clarice) — сиквела триллера «Молчание ягнят». Главной героиней проекта, разрабатываемого Алексом Куртцманом и Дженни Люмет, станет агент ФБР Кларисса Старлинг, которую на экране уже изображали Джоди Фостер и Джулианна Мур.

Действие сериала развернется в 1993-м, через год после событий «Молчания ягнят». Проект расскажет неизвестную личную историю Клариссы Старлинг и покажет, как она вернулась к охоте за серийными убийцами и сексуальными маньяками после столкновения с Ганнибалом Лектером и Буффало Биллом.

«После 20 лет тишины для нас огромная честь подарить голос одному из самых известных героев Америки — Клариссе Старлинг, — заявили Куртцман и Люмет. — Неоднозначность и храбрость Клариссы осветила путь, даже если ее личная история оставалась в темноте. Но ее история — то, что нам нужно сегодня: ее борьба, ее сила, ее победа. Ее время сейчас и всегда».

Старлинг впервые была представлена в романе Томаса Харриса «Молчание ягнят», опубликованном в 1988 году. В 1991 году свет увидела экранизация, где Старлинг сыграла Фостер. Роль в фильме Джонатана Демме принесла актрисе «Оскар». В 2001-м вышло продолжение «Ганнибал» со Старлинг в исполнении Мур.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.