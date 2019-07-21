Третий сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 15 марта

Канал HBO объявил дату релиза третьего сезона сериала «Мира Дикого Запада»: проект Джонатана Нолана и Лизы Джой вернется на экраны 15 марта 2020 года. Темой восьмисерийного сезона станет «Новый мир», находящийся далеко за пределами парка развлечений с роботами.

Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Эд Харрис, Тесса Томпсон, Тэнди Ньютон, Люк Хемсворт и Саймон Куотерман вернутся в знакомых ролях. В третьем сезоне к актерскому составу сериала присоединились Аарон Пол, Венсан Кассель и Лина Уэйте.

В финале второго сезона восстание роботов потерпело поражение, но Долорес (Вуд) смогла выбраться в мир реальных людей, прихватив с собой центральные процессоры своих соратников. Она не собирается спускать человечеству с рук преступления против машин и начинает строить планы мести. Именно так она знакомится с Калебом (Пол) — обычным работягой, которого потребность в деньгах заставила ввязаться в опасную авантюру с ограблением.

Первый и второй сезоны «Мира Дикого Запада» сейчас доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Deadline

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