Хоакина Феникса арестовали во время акции против изменений климата

Лауреата премии «Золотой глобус» Хоакина Феникса арестовали 10 января в Вашингтоне за участие в митинге против изменений климата. В акции на ступенях Капитолия, организованной Джейн Фонда, приняли участие 300 человек. Полиция задержала 147 человек, включая Феникса и Мартина Шина.

«Иногда мы задумываемся, что мы можем сделать в борьбе против глобального потепления, и вы можете помочь, сегодня и завтра, если будете выбирать, что потребляете, — заявил Феникс перед арестом. — Есть вещи, которых не избежать. Я прилетел сюда сегодня на самолете, вернее, вчера вечером, но я точно могу изменить, что я ем».

Феникс уже много лет активно выступает против изменений климата и сам придерживается полностью веганской диеты, которая исключает все продукты животного происхождения. После церемонии вручения премии «Золотой глобус», где актер взял приз как «Лучший актер», Феникс поблагодарил организаторов награждения, которые впервые предложили собравшимся веганский вариант меню.

Представители Феникс пока никак не прокомментировали арест актера.

Источник: Deadline

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