Слух дня: Жан-Марк Валле снимет фильм о Джоне Ленноне и Йоко Оно

Как сообщает журналист, член Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) Лена Бассе, новым проектом постановщика сериала «Большая маленькая ложь» Жан-Марка Валле станет картина о Джоне Ленноне и Йоко Оно. Об этом режиссер рассказал Бассе после окончания 77-й церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Джон Леннон — британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист, один из основателей и участник группы The Beatles. В 1966 году Леннон познакомился с художницей-авангардисткой Йоко Оно, а через несколько лет The Beatles распались. В 1968 году вышел первый альбом Леннона и Оно «Unfinished Music No.1: Two Virgins». Музыки на нем не было: пластинка содержала беспорядочный набор шумов, стоны и крики.

Впоследствии они перебрались в Штаты, где активно занимались политическим активизмом. 8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит Марком Дэвидом Чепменом. Его останки кремировали, а прах передали Йоко Оно.

Валле не раскрыл, каким именно будет фильм, с кем он работает над сценарием и кого видит в главных ролях. Лишь заявил, что любит музыку. По словам Бассе, режиссер намерен приступить к съемкам летом 2020 года.

Стоит отметить, что представленная информация — лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

Источник: daynight.tv

