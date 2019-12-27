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Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

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Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС), 10 января комедия «Холоп» стала третьей российской картиной, сборы которой в России и СНГ превысили 2 млрд рублей. С момента начала проката 26 декабря фильм посмотрело более 7 миллионов человек.

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей «Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Лента Клима Шипенко — тринадцатый отечественный проект, преодолевший в прокате отметку в 1 млрд рублей. По информации ЕАИС на 10 января, «Холоп» занимает третье место среди российских картин по сборам в РФ.

«Для меня такие сборы — это миллионы зрителей, которым фильм понравился, которые его посмотрели и стали счастливее, — говорит Шпиенко. — Это то, о чем я мечтал и о чем мечтают все режиссеры, снимая свои картины».

«Холоп» рассказывает о мажоре Грише — сыне богатого бизнесмена, чье поведение доводит отца до белого каления. В попытке исправить ребенка вместе с другом-психологом папа придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Они рассчитывают исправить Гришу, но в итоге все идет не по плану.

Источник: Пресс-служба «Централ Партнершип»

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