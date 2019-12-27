10 лучших трейлеров недели: «Хищные птицы», «Новые мутанты» и «Фарго»

«Бродяга»

Эффектный и загадочный трейлер к индийскому триллеру о трех убийцах. Одному нравится убивать людей, потому что это его возбуждает, другой считает это необходимостью, а третий уверен, что такова его натура. Некоторое время один из них встретил в Гоа прекрасную незнакомку, молодые люди влюбились друг в друга, но что-то пошло не так и перевернуло жизнь героя. Наверное, нечто подобное нам снимал бы Гаспар Ноэ, если бы он был болливудским режиссером.

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«Легендарный квест»

Новый проект от автора сериала «В Филадельфии всегда солнечно» Роба МакЭлхенни. На этот раз он играет самовлюбленного разработчика видеоигры, который пообещал публике создать величайшую игру всех времен и народов. Он считает, что способен все сделать в одиночку и постоянно игнорирует сотрудников, которые и делают всю черную работу.

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«Мистер Зоопарк»

«Доктор Дулиттл» и «К-9» в одном флаконе — комедийный боевик о сотруднике спецслужб, которому было поручено охранять важную панду, но при перевозке зверь разбушевался и сбежал, а сам мужчина неудачно стукнулся головой. Теперь он может понимать, чего хотят от него животные. Особенного уровня взаимопонимания ему удается достичь со служебной овчаркой, которая не только поможет найти пропажу, но и станет нашему герою настоящим другом.

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«Новые мутанты»

Вновь дал о себе знать хоррор о мутантах, которые уже несколько лет не может добраться до экранов. За время, прошедшее с момента окончания съемок, концепция не изменилась: режиссер Джош Бун взялся доказать, что на основе комиксов Marvel можно сделать вполне себе жуткий фильм ужасов, сохранив в целостности первоисточник.

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«Половое воспитание», второй сезон

Возвращение одного из лучших сериалов 2019 года, который честно и с юмором говорит со зрителем о проблемах секса и отношений. Отис наконец-то открывает для себя радости мастурбации, тогда как у одношкольников возникают новые проблемы, требующие вмешательства специалиста.

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«Разрабы»

Алекс Гарленд — режиссер, который не торопится объяснять зрителю, о чем именно его фильмы. Вот и новый мини-сериал «Разрабы» — тягучая, загадочная история, наполненная недомолвками и тайнами. В центре сюжета — группа программистов, занятых неким секретным, но чрезвычайно важным проектом.

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«Убийца в красном»

Китайцы решили действовать по голливудской схеме и подогревать интерес к грядущему потенциальному блокбастеру сильно заранее. Премьера фэнтезийного боевика состоится через год, в следующие большие выходные, на китайский Новый год. Это история о писателе, который внезапно обнаруживает, что выдуманные им миры, события и персонажи вторгаются в реальность и угрожают существованию этого мира.

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«Фарго», четвертый сезон

Новый сезон криминального сериала-антологии «Фарго» обещает быть особенно интересным. На экране вновь собрался звездный актерский состав, а история в этот раз перенеслась в Канзас-Сити 1950-х. Именно здесь происходит столкновение двух враждующих группировок, которое в итоге обернется чередой нелепых и странных ситуаций.

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«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Студия Warner продолжает развлекаться с комиксами DC. После мрачного и реалистичного «Джокера» зрителя ждет его практически полная противоположность — безумное, в ярких красках, кино, с забористым экшеном и по-веселому безбашенными персонажами.

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«Честный кандидат»

Корейский ремейк одноименной бразильской комедии о том, что порядочным людям в политике делать нечего. Конгрессменша Чу — эксперт по вранью населению, для этой женщины нет ничего святого. Когда на носу очередные выборы и предвыборная кампания выходит на финишную прямую, пожилая мать героини, помолившись и загадав желание, делает так, что теперь ее дочь может говорить только правду. Для предвыборного штата такое положение дел оборачивается полной катастрофой. Дополнительной комичности происходящему придает то обстоятельство, что в Корее агитация избирателей обычно происходит с песнями и танцами.

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На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.