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Аналитик THR подсчитал вероятные номинации на «Оскар»

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Каждый год аналитик The Hollywood Reporter Бен Зозмер высчитывает наиболее вероятных номинантов премии «Оскар». На основе данных других наград и с учетом прошлых ошибок Зозмер рассчитывает, кто получит упоминание в восьми основных категориях. Как правило, ему удается достаточно точно предсказать номинации.

Вот как выглядят предсказания Зозмера на «Оскар-2020».

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучший актер

Лучшая актриса

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Киноакадемия объявит номинантов премии 13 января, в понедельник. Сама церемония вручения премии «Оскар» пройдет 10 февраля.

Источник: THR

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