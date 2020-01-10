Аналитик THR подсчитал вероятные номинации на «Оскар»

Каждый год аналитик The Hollywood Reporter Бен Зозмер высчитывает наиболее вероятных номинантов премии «Оскар». На основе данных других наград и с учетом прошлых ошибок Зозмер рассчитывает, кто получит упоминание в восьми основных категориях. Как правило, ему удается достаточно точно предсказать номинации.
Вот как выглядят предсказания Зозмера на «Оскар-2020».
Лучший фильм
- «Ирландец» — 99,9%
- «1917» — 99,7%
- «Паразиты» — 99,5%
- «Однажды в… Голливуде» — 99,5%
- «Брачная история» — 94,5%
- «Джокер» — 94,3%
- «Кролик Джоджо» — 91,2%
- «Маленькие женщины» — 45,9%
- «Ford против Ferrari» — 31,6%
- «Два Папы» — 22,6%
- «Достать ножи» — 19,9%
- «Неограненные драгоценности» — 14,6%
- «Скандал» — 11,2%
- «Прощание» — 10,7%
Лучший режиссер
- Сэм Мендес, «1917» — 96,3%
- Мартин Скорсезе, «Ирландец» — 95,9%
- Квентин Тарантино, «Однажды в… Голливуде» — 95,1%
- Пон Джун-хо, «Паразиты» — 94,1%
- Ноа Баумбак, «Брачная история» — 34,8%
- Грета Гервиг, «Маленькие женщины» — 20,3%
- Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо» — 20%
- Тодд Филлипс, «Джокер» — 17,2%
Лучший актер
- Хоакин Феникс, «Джокер» — 98,4%
- Адам Драйвер, «Брачная история» — 93,3;
- Леонардо ДиКаприо, «Однажды в… Голливуде» — 76%
- Тэрон Эджертон, «Рокетмен» — 71%
- Джонатан Прайс, «Два Папы» — 31,1%
- Антонио Бандерас, «Боль и слава» — 26,4%
- Адам Сэндлер, «Неограненные драгоценности» — 25,4%
- Эдди Мерфи, «Меня зовут Долемайт» — 25,4%
- Кристиан Бэйл, «Ford против Ferrari» — 20,5%
- Роберт Де Ниро, «Ирландец» — 19,1%
Лучшая актриса
- Рене Зеллвегер, «Джуди» — 97,2%
- Шарлиз Терон, «Скандал» — 89,2%
- Скарлетт Йоханссон, «Брачная история» — 89,2%
- Сирша Ронан, «Маленькие женщины» — 63,7%
- Синтия Эриво, «Гарриет» — 59,1%
- Аквафина, «Прощание» — 41,4%
- Лупита Нионго, «Мы» — 39,6%
Лучший актер второго плана
- Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде» — 99,5%
- Аль Пачино, «Ирландец» — 93,9%
- Джо Пеши, «Ирландец» — 93,9%
- Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству» — 81,3%
- Энтони Хопкинс, «Два Папы» — 38,3%
- Уиллем Дефо, «Маяк» — 31,3%
- Джейми Фокс, «Просто помиловать» — 27,1%
Лучшая актриса второго плана
- Лора Дерн, «Брачная история» — 99,5%
- Марго Робби, «Скандал», 93,8%
- Дженнифер Лопез, «Стриптизерши» — 88%
- Скарлетт Йоханссон, «Кролик Джоджо» — 64,1%
- Флоренс Пью, «Маленькие женщины» — 47,6%
- Аннетт Бенинг, «Отчет о пытках» — 30,3%
- Николь Кидман, «Скандал» — 26,5%
- Чжоу Шучжэнь, «Прощание» — 11%
- Кэти Бейтс, «Дело Ричарда Джуэлла» — 10,9%
- Марго Робби, «Однажды в… Голливуде» — 9,5%
Лучший оригинальный сценарий
- «Однажды в… Голливуде» — 95,1%
- «Брачная история» — 93,9%
- «Паразиты» — 93,9%
- «Достать ножи» — 78,4%
- «Образование» — 51,2%
- «Прощание» — 27,7%
- «1917» — 21,9%
Лучший адаптированный сценарий
- «Ирландец» — 97,1%
- «Два Папы» — 92,2%
- «Кролик Джоджо» — 88,6%
- «Маленькие женщины» — 88,6%
- «Джокер» — 62,2%
- «Прекрасный день по соседству» — 30,6%
- «Темные воды» — 17,7%
Киноакадемия объявит номинантов премии 13 января, в понедельник. Сама церемония вручения премии «Оскар» пройдет 10 февраля.
Источник: THR
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