Трейлер сериала «Разрабы»: Режиссер «Аннигиляции» гипнотизирует зрителя

Постановщик «Из машины» и «Аннигиляции» Алекс Гарленд продолжает эксперименты с повествованием. В его новом проекте, мини-сериале «Разрабы», есть все элементы, знакомые зрителю по предыдущим работам: туманная местность, загадочная история, странные минималистичные строения и необъяснимый символизм в каждом кадре.

Главная героиня мини-сериала — компьютерный инженер Лили Чан. Она работает в передовой технологической компании Amaya, расположенной в Сан-Франциско, и подозревает, что руководство фирмы виновно в смерти ее парня. В попытке найти следы преступления она натыкается на секретное подразделение, которым заведует загадочный Форест.

Сериал «Разрабы» стартует на канале FX с 5 марта 2020-го.

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