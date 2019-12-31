Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Трейлер сериала «Разрабы»: Режиссер «Аннигиляции» гипнотизирует зрителя

Обсудить0

Постановщик «Из машины» и «Аннигиляции» Алекс Гарленд продолжает эксперименты с повествованием. В его новом проекте, мини-сериале «Разрабы», есть все элементы, знакомые зрителю по предыдущим работам: туманная местность, загадочная история, странные минималистичные строения и необъяснимый символизм в каждом кадре.

Главная героиня мини-сериала — компьютерный инженер Лили Чан. Она работает в передовой технологической компании Amaya, расположенной в Сан-Франциско, и подозревает, что руководство фирмы виновно в смерти ее парня. В попытке найти следы преступления она натыкается на секретное подразделение, которым заведует загадочный Форест.

Сериал «Разрабы» стартует на канале FX с 5 марта 2020-го.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

Обсудить

Смотрите также

Что смотреть в 2020 году: 45 самых ожидаемых сериалов
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 45 самых ожидаемых сериалов

2 января49
«Мы чертова Римская империя»: Трейлер четвертого сезона «Фарго»

«Мы чертова Римская империя»: Трейлер четвертого сезона «Фарго»

Сегодня, 09:273
Сериалы января: «Новый Папа», «Доктор Кто» и «Дракула»
Сериалы

Сериалы января: «Новый Папа», «Доктор Кто» и «Дракула»

31 декабря 201916
«Друзья», «Офис» и «Доктор Кто»: Праздничные эпизоды из любимых сериалов

«Друзья», «Офис» и «Доктор Кто»: Праздничные эпизоды из любимых сериалов

29 декабря 201915

Главное сегодня

Ла-ла-мяу: 16 лучших мюзиклов всех времен

Сегодня32
Ла-ла-мяу: 16 лучших мюзиклов всех времен
Что смотреть дома: «Новый Папа», «Необыкновенный плейлист Зои» и «Девятая»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Новый Папа», «Необыкновенный плейлист Зои» и «Девятая»

Сегодня1
10 лучших трейлеров недели: «Хищные птицы», «Новые мутанты» и «Фарго»

10 лучших трейлеров недели: «Хищные птицы», «Новые мутанты» и «Фарго»

57 минут назад2
«Ведьмак»: Что не удалось в самом ожидаемом сериале Netflix
В предыдущих сериях

Подкаст«Ведьмак»: Что не удалось в самом ожидаемом сериале Netflix

Вчера26
«Маленькие женщины» и большие ожидания: 20 главных экранизаций 2020 года

«Маленькие женщины» и большие ожидания: 20 главных экранизаций 2020 года

Вчера11
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

час назад6
Что смотреть в 2020 году: 50 самых ожидаемых фильмов
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 50 самых ожидаемых фильмов

1 января63
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании