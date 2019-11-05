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Режиссер «Оно» может снять ремейк хоррора «Вой» и еще 7 новостей дня

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Андрес Мускетти может поставить для Netflix ремейк хоррора «Вой»

Главная героиня картины 1980 года — журналистка Карен Уайт. Однажды с предложением об интервью к ней обращается маньяк Эдди, на счету которого многочисленные убийства женщин. При встрече Эдди неожиданно превращается в оборотня, но его убивает подоспевшая полиция. После перенесенного нервного срыва Карен соглашается пройти лечение в клинике доктора Ваггнера. Но постепенно Карен начинает замечать, что вокруг происходят какие-то странные вещи. Сейчас режиссер «Оно» ведет переговоры со стрим-сервисом.

Источник: Deadline

FX продлил сериал «Американская история ужасов» на три сезона

Проект-антология основан на различных хоррор-историях — от дома с привидениями и шабаша ведьм до клоуна-убийцы и вампиров. Девятый сезон был построен по принципу слэшеров 1980-х, а действие разворачивалось в летнем лагере. На данный момент неизвестно, какие хоррор-темы будут исследованы в будущих сезонах.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Миссис Америка»

Проект расскажет о борьбе за равные права в Америке 1970-х. Одну из главных ролей исполнит Кейт Бланшетт, которая появится на экране в образе Филлис Шлэфли, прославившейся своими крайне консервативными взглядами и антифеминизмом. Конституционный юрист, она яростно (и вполне успешно) боролась против принятия поправки о равных правах для женщин к Конституции США. Премьера сериала состоится 15 апреля.

Марк Хэмилл снимется во втором сезоне сериала «Чем мы заняты в тени»

«Чем мы заняты в тени» — многосерийный ремейк новозеландской комедии «Реальные упыри». Действие сериала разворачивается в Штатах и на этот раз повествует о жизни американских кровососов, которым тоже тяжело привыкнуть к причудам технологического прогресса. Вместе с обычными вампирами здесь появляется и новый вид, который, тем не менее, хорошо знаком каждому зрителю — энергетический вампир, питающийся чужой жизненной силой и раздражением. Кого сыграет Хэмилл, неизвестно. Второй сезон стартует на канале FX 15 апреля.

Источник: Deadline

Айла Фишер и Джиллиан Белл исполнят главные роли в комедии Godmothered

В центре сюжета — молодая и неопытная фея-крестная, которая решает доказать другим свою состоятельность и отправляется помочь девочке, чья просьба была проигнорирована. На месте она обнаруживает, что девочка выросла, и теперь ей требуется нечто больше, чем просто прекрасный принц. Шэрон Магуайр поставит картину для стрим-сервиса Disney+.

Источник: THR

Музыкальный клип к третьему сезону сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Проект вернется на экраны 24 января 2020 года.

Джон Ридли напишет и поставит музыкальный сериал для канала Showtime

Действие безымянного проекта развернется на протяжении нескольких десятилетий и расскажет сложную историю современной семьи из Милуоки.

Источник: Deadline

Гай Наттив и Джейми Рэй Ньюман экранизирует роман «Каскадерша» («The Stuntwoman»)

В центре сюжета мини-сериала — Джули Энн Джонсон, которая в 1970-х стала первой постановщицей трюков в Голливуде. На протяжении практически всей своей карьеры Джонсон приходилось сражаться с индустрией, продюсерами и мужчинами-каскадерами, постоянно доказывая, что она достойна ставить трюки.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

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