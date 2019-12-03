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Алехандро Гонсалес Иньярриту хотел снять «Выжившего» одним дублем

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Во время записи подкаста WTF Podcast, Леонардо ДиКаприо рассказал, что Алехандро Гонсалес Иньярриту изначально планировал снять «Выжившего», так же как до этого снимал «Бёрдмэна» — одним непрерывным дублем. Задумка режиссера почти стала реальностью, но в итоге из-за особенностей истории от нее пришлось отказаться.

«В какой-то момент он хотел продолжить идею единого дубля, как он делал в „Бёрдмэне“, на протяжении всей дикой местности, — говорит ДиКаприо. — Пока мы не поняли, что в фильме персонажи, которые двигаются в противоположных направлениях. Он быстро сымпровизировал с Эммануэлем Любецки, великим оператором, как сохранить линейность, идею одного дубля, чтобы потом перескакивать туда и обратно».

«Он думал: „Нет, я все сниму одним дублем“, — продолжает актер. — А потом понял, что между двумя персонажами расстояние в тысячи миль. Но что они с этим фильмом сделали в тех условиях, не знаю, как они справились. Невероятно».

Главный герой «Выжившего» — охотник Хью Гласс (ДиКаприо), которого оставляют умирать в лесах Дикого Запада с серьезными ранами, полученными после нападения медведя. Но Гласс не умирает. Вместо этого он выбирается из своей могилы и бросает вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев. Всё для того, чтобы выжить и отомстить человеку, бросившему его умирать.

Съемки в картине были тяжелыми, но в итоге самоотверженность ДиКаприо окупилась. На 88-й церемонии вручения премии «Оскар» актер одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль». «Выживший» также принес награды Иньяритту и Любецки, которые взяли призы как лучший режиссер и лучший оператор.

«Невозможно было предсказать, что он сделает с „Выжившим“, — вспоминает ДиКаприо о фильме. — Сценарий был конкретный. Это была прямолинейная история о парне, который выживает посреди дикой природы. Отличная история мести. Какое на основе этого он сделал кино, меня просто поразило».

ДиКаприо сейчас претендует на несколько престижных наград за свою роль в «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. В ближайшем будущем актер приступит к съемкам в криминальной ленте Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка».

Источник: WTF Podcast

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