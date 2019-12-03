Алехандро Гонсалес Иньярриту хотел снять «Выжившего» одним дублем

Во время записи подкаста WTF Podcast, Леонардо ДиКаприо рассказал, что Алехандро Гонсалес Иньярриту изначально планировал снять «Выжившего», так же как до этого снимал «Бёрдмэна» — одним непрерывным дублем. Задумка режиссера почти стала реальностью, но в итоге из-за особенностей истории от нее пришлось отказаться.

«В какой-то момент он хотел продолжить идею единого дубля, как он делал в „Бёрдмэне“, на протяжении всей дикой местности, — говорит ДиКаприо. — Пока мы не поняли, что в фильме персонажи, которые двигаются в противоположных направлениях. Он быстро сымпровизировал с Эммануэлем Любецки, великим оператором, как сохранить линейность, идею одного дубля, чтобы потом перескакивать туда и обратно».

«Он думал: „Нет, я все сниму одним дублем“, — продолжает актер. — А потом понял, что между двумя персонажами расстояние в тысячи миль. Но что они с этим фильмом сделали в тех условиях, не знаю, как они справились. Невероятно».

Главный герой «Выжившего» — охотник Хью Гласс (ДиКаприо), которого оставляют умирать в лесах Дикого Запада с серьезными ранами, полученными после нападения медведя. Но Гласс не умирает. Вместо этого он выбирается из своей могилы и бросает вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев. Всё для того, чтобы выжить и отомстить человеку, бросившему его умирать.

Съемки в картине были тяжелыми, но в итоге самоотверженность ДиКаприо окупилась. На 88-й церемонии вручения премии «Оскар» актер одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль». «Выживший» также принес награды Иньяритту и Любецки, которые взяли призы как лучший режиссер и лучший оператор.

«Невозможно было предсказать, что он сделает с „Выжившим“, — вспоминает ДиКаприо о фильме. — Сценарий был конкретный. Это была прямолинейная история о парне, который выживает посреди дикой природы. Отличная история мести. Какое на основе этого он сделал кино, меня просто поразило».

ДиКаприо сейчас претендует на несколько престижных наград за свою роль в «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. В ближайшем будущем актер приступит к съемкам в криминальной ленте Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка».

Источник: WTF Podcast