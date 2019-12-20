Драма «Паразиты» может стать мини-сериалом канала HBO

Режиссер Пон Джун-хо разработает совместно с Адамом МакКеем многосерийную адаптацию своей драмы «Паразиты». Проектом уже заинтересовалось несколько каналов и стрим-сервисов, включая Netflix, но фаворитом на данный момент является HBO, у которого заключен контракт с МакКеем.

В центре сюжета «Паразитов» — семья Ки-тхэк, чье существование сложно назвать безоблачным. Все четверо безработные, живут в сыром грязном полуподвале, воруют интернет у соседей и перебиваются случайными подработками. Ситуация меняется, когда старшему сыну, Ки-у, друг рекомендует заменить его на высокооплачиваемой подработке репетитором. Тот с помощью сестры делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный особняк бизнесмена мистера Пака. Произведя хорошее впечатление, Ки-у узнает о еще одной открытой вакансии, и у него появляется план по трудоустройству сестры.

На данный момент известно лишь, что Пон и МакКей создадут на основе «Паразитов» англоязычный мини-сериал. В остальном подробности отсутствуют, так как проект находится на ранней стадии производства.

Драма «Паразиты» наряду с «Джокером» сейчас считается одним из главных фаворитов наградного сезона. На 72-м Каннском кинофестивале картина взяла «Золотую пальмовую ветвь», одну из самых престижных кинопремий. Фильм также отмечен в номинациях гильдий сценаристов, продюсеров и режиссеров.

Источник: THR

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