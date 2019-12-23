Николас Холт присоединился к актерскому составу франшизы «Миссия: невыполнима»

Звезда «Людей Икс» Николас Холт получил роль в седьмом и восьмом фильмах франшизы «Миссия: невыполнима». Об участии актера сообщил в Instagram режиссер Кристофер МакКуорри, который вывесил черно-белое фото Холта с подписью: «Скажите, Николас Холт, не хотите ли немного повеселиться?»

«С радостью, — ответил Холт в комментариях под постом. — Хотя зачем ограничиваться „немного“?»

МакКуорри сейчас работает над седьмым и восьмым фильмами экшен-серии. Сиквелы будут сняты одновременно и выйдут летом 2021-го и летом 2022-го соответственно. МакКуорри поставил последние два фильма франшизы — «Племя изгоев» и «Последствия». Шестой фильм, объединивший большинство прошлых сюжетных линий серии, собрал в прокате 791 млн долларов при бюджете 178 млн долларов и стал одним из лучших фильмов 2018 года.

Какие-либо подробности сюжетов продолжения не раскрываются. Кроме Холта, ранее к актерскому составу франшизы присоединились Хейли Этвелл, Пом Клементьефф и Шей Уигэм, но не уточняется, кого они сыграют.

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