«Мы чертова Римская империя»: Трейлер четвертого сезона «Фарго»

Сериал-антология «Фарго» продолжает оставаться главным постановщиком криминального безумия на телевидении. Придерживаясь духа очень черной комедии братьев Коэн, проект постоянно меняет место действия и главных героев, но по сути остается все тем же сериалом о человеческой жадности, глупости и эгоистичности.

Действие четвертого сезона развернется в 1950-е в городе Канзас-Сити, штат Миссури. В центре сюжета — противостояние двух преступных группировок, выходцев с Юга США и иммигрантов из Италии. Хрупкий мир между ними установился только после того, как они обменялись младшими сыновьями руководящих семей.

«Фарго» вернется на экраны 19 апреля 2020-го.

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