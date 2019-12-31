Скотт Дерриксон оставил пост режиссера сиквела «Доктора Стрэнджа»

Из-за творческих разногласий со студией Marvel режиссер «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон прекратил работу над продолжением. По заявлениям постановщика и студии, расставание произошло по взаимному согласию, и Дерриксон останется с сиквелом в качестве исполнительного продюсера.
«Студия Marvel и Скотт Дерриксон по обоюдному согласию разошлись в работе над „Доктором Стрэнджем и мультивселенной безумия“ в связи с творческими разногласиями, — говорится в заявлении Marvel. — Мы по-прежнему благодарны Скотту за его вклад в киновселенную Marvel».
Дерриксон лично подтвердил уход из проекта постом в Twitter.
Подробности сиквела не разглашаются. Ранее Дерриксон заявил, что планирует сделать «первый поистине страшный фильм киновселенной Marvel». При этом важную роль в продолжении может сыграть Алая Ведьма, а сюжет второго фильма будет связан с сериалом «Ванда/Вижн». По словам главы Marvel Кевина Файги, сиквел вдохновлен хоррорами и приключенческими боевиками 1980-х годов, особенно фильмами Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и «Индиана Джонс и Храм судьбы».
Бенедикт Камбербэтч вернется к роли Стрэнджа. Джейд Бартлетт работает над сценарием продолжения. Старт съемок запланирован на май 2020 года, и студия пока не планирует переносить начало производства. Сейчас идут поиски подходящей замены для Дерриксона на посту режиссера.
Источник: Variety
Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.