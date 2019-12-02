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Второй трейлер «Хищных птиц»: Как пережить расставание с Джокером

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Оригинальный трейлер:

Харли Квинн, когда-то придуманная для мультсериала «Бэтмен», долгое время оставалась в тени Джокера. Но время идет, популярность персонажа значительно выросла, и вот уже на экраны готовится вырваться первый отдельный фильм о приключениях антигероини. Безумных, веселых и ярких приключениях в компании подружек.

В центре сюжета «Хищных птиц» — бывшая подружка Джокера, Харли Квинн (Марго Робби), которая собирает команду единомышленниц, чтобы разобраться с харизматичным и энергичным криминальным боссом Романом Сайонисом (Юэн МакГрегор) и его подручным Виктором Засом (Крис Мессина). Вместе с Харли сеять хаос, нарушать порядок и радоваться жизни будут Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско), у каждой из которых есть свои счеты с Романом.

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