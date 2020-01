ВВС выпустит передачу о животных франшизы «Фантастические твари»

Стивен Фрай выступит ведущим специальной передачи, посвященной вымышленным существам из франшизы «Фантастические твари». Проект под рабочим названием «Фантастические твари: Естественная история» (Fantastic Beasts: A Natural History) разрабатывается каналом BBC в сотрудничестве с Лондонским музеем естествознания, где в скором времени должна открыться выставка «Фантастические твари: Чудеса природы» (Fantastic Beasts: The Wonder Of Nature).

Проект покажет, как мифические существа, придуманные Дж. К. Роулинг перекликаются с обычными животными, населяющими планету. По словам продюсеров, в «Естественной истории» появятся самые разные существа, знакомые зрителю по «Фантастическим тварям» и «Гарри Поттеру» — от нюхля и кентавров до гигантского спрута и огненного тигра зуву.

В передаче будут использованы сцены из фильмов серии «Фантастические твари» и кадры их архивов музея. Дата выхода передачи пока не сообщается.

