Джереми Айронс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Лауреат премии «Оскар» Джереми Айронс займет пост президента жюри 70-го Берлинале, который пройдет с 20 февраля по 1 марта 2020 года. Актер впервые посетил киносмотр в 2011 году, когда приехал в Берлин представлять триллер Джея Си Чендора «Предел риска». В 2013-м он вернулся на фестиваль с картиной «Ночной поезд до Лиссабона».

«Со своим уникальным стилем Джереми Айронс воплотил несколько важных персонажей, которые сопровождали меня во время путешествия по миру кино и помогли понять многогранность людей, — говорит творческий директор фестиваля Карло Шатриан. — Благодаря его таланту и решениям, которые он сделал как артист и гражданин, я с гордостью приветствую его в качестве президента жюри 70-го Берлинале».

«С чувством огромного удовольствия и значительным уважения я принимаю роль президента международного жюри Берлинале-2020, фестиваля, которым я давно восхищаюсь и который всегда с радостью посещаю, — признался Айронс. —Посещение Берлина во время фестиваля подарит мне отличную возможность не только напомнить себе о великом городе, но и посмотреть фильмы года, отобранные для фестиваля, чтобы потом обсудить их качество с другими членами жюри».

Недавно зрители могли видеть Айронса в сериале HBO «Хранители». В ближайшем будущем актер приступит к съемкам в мелодраме «Любовь, свадьбы и другие катастрофы».

Источник: пресс-служба Берлинского кинофестиваля

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