Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана и еще 18 новостей выходных

Студия Sony перенесла релиз драмы «Отцовство» с 3 апреля 2020-го на 8 января 2021-го

В центре сюжета — вдовец в исполнении Кевина Харта, чья жена умерла во время родов. Так он оказался один с маленькой девочкой на руках. Он не был готов стать отцом, но вынужден взять себя в руки и начать заботиться о ребенке. Дэна Стивенс написала сценарий на основе мемуаров Мэтта Логелина. Пол Вайц занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

HBO Max выпустит сериал «Последний из могикан»

Кэри Фукунага и Ник Осборн напишут сценарий адаптации одноименного романа Джеймса Фенимора Купера. События книги происходят в период франко-индейской войны в британской колонии Нью-Йорк. На фоне кровопролитных сражений завязывается запретная любовь между индейцем Ункасом и дочерью британского командира Корой. Ункас и его отец Чингачгук вместе с опытным следопытом Натти Бампо по кличке Соколиный Глаз пытаются спасти Кору и ее сестру. Николь Кэссел занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: THR

Трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание»

«Половое воспитание» — история старшеклассника Отиса Милбурна, который как огня боится всего, что связано с сексом. А всему виной родители — два психотерапевта в разводе. Зато благодаря этому он оказывается идеальным терапевтом для других учеников своей школы, которые, в отличие от Отиса, к сексу стремятся, что, конечно же, приносит им многочисленные проблемы и разочарования. Объединившись с одноклассницей Мэйв, которая ищет способы подзаработать, Отис открывает платную консультацию для одношкольников, которая немедленно начинает пользоваться огромной популярностью.

Роберт Арамайо присоединился к актерскому составу сериала «Властелин колец»

Актер, известный по «Игре престолов», заменит Уилла Поултера в роли персонажа по имени Белдор. Сюжет сериала неизвестен. Действие проекта развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до событий «Братства кольца». В это время в Средиземье появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, было создано Кольцо Всевластья. В остальном Amazon тщательно скрывает любые подробности сериала. Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн написали сценарий проекта вместе с Брайаном Когманом.

Источник: Deadline

Ханс Циммер напишет музыку к 25-му фильму о Джеймсе Бонде

Он заменит композитора Дэна Ромера, отказавшегося от «Не время умирать» из-за творческих разногласий. В 25-м фильме Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью, женщинами и солнцем на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

Источник: Variety

Тизер стриминг-платформы Quibi

Новый стрим-сервис разрабатывается для просмотра фильмов и сериалов на мобильных устройствах, для чего все проекты будут разбиты на короткие эпизоды. Проекты для Quibi разрабатывают среди прочих Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо, Антуан Фукуа, Питер Фаррелли, Кэтрин Хардвик и Риз Уизерспун.

Создатели Quibi также представили технологию Turnstyle, которая позволит менять точку зрения на происходящее в зависимости от расположения экрана. В горизонтальном состоянии зрители увидят происходящее в обычном формате, но при повороте вертикально сериал или фильм покажет, что видят герои на экранах своих телефонов.

Стриминг начнет работу 6 апреля 2020 года.

Картина расскажет, как молодой Дилан, считавшийся главной надеждой возрождающейся фолк-сцены США, в 1960-х начал использовать в своих работах электронные музыкальные инструменты и переключился на рок-н-ролл. Поклонники музыканта плохо приняли изменения, хотя впоследствии эксперты сходились во мнении, что, несмотря на недовольство, музыкант завоевал больше поклонников, чем потерял. Фильм разрабатывается под рабочим названием «Уход в электрику» (Going Electric).

Источник: Deadline

Как и в случае с предыдущими фильмами серии, действие развернется во время 12-часовой Судной ночи, когда любые преступления разрешены законом. Автор всех частей франшизы Джеймс ДеМонако напишет сценарий пятой части. Режиссер — Эверардо Валерио Гоут.

Источник: Deadline

Сюжет проекта вращается вокруг вдовы Нины Локк, которая с тремя детьми переезжает в фамильное имение Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом недавние трагические происшествия. Но загадочный особняк скрывает в своих стенах магические ключи и чудовище, которое за ними охотится. Сериал стартует на Netflix 7 февраля 2020.

«Я вам скажу сразу — мы уже делаем ремейк „Гостьи из будущего“, — заявил продюсер «Вторжения» в интервью Filmz.ru. — К ремейкам мы относимся очень настороженно. Мне кажется, на этот путь вообще нельзя вступать. Потому что гениальное и сохраненное до сих пор в сознании очень большого количества зрителей невозможно сделать лучше. Другое дело, когда ты говоришь про историю с фантастикой, которую технически в то время не было возможности рассказать на должном уровне. Ведь пересматривая сегодня „Гостью из будущего“, понимаешь, насколько все выглядит наивно. А ведь картина, на минуту, вышла в одно время со „Звездными войнами“. Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю».

Источник: Filmz.ru

О своем участии в проекте звезда сериала «Восьмое чувство» сообщил в Instagram. На данный момент неизвестно, кого сыграет Римельт.

Четвертую «Матрицу» снимет Лана Вачовски, она же напишет сценарий в соавторстве с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Кэри-Энн Мосс, Киану Ривз и Джада Пинкетт Смит вернутся в знакомых ролях. Новичками франшизы станут Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II, Тоби Онвумере и Джонатан Грофф. Подробностей сюжета пока нет, однако, по слухам, Харрис может сыграть злодея, а Абдул-Матин II (ему досталась главная роль) — молодого Морфеуса. Съемки стартуют в 2020 году.

ABC заказал производство вампирского сериала «Невесты» (Brides)

В центре сюжета современного переосмысления истории о Дракуле — невесты легендарного вампира. Три бессмертные женщины вынуждены поддерживать мир в своей необычной семье, одновременно пытаясь сохранить свое богатство, положение в обществе и наследие. Роберто Агирре-Сакаса напишет сценарий и спродюсирует сериал совместно с Грегом Берланти.

Источник: THR

Сюжет проекта вращается вокруг гениального, но эгоистичного разработчика игр Иэна Гримма, который намерен создать величайшую видеоигру в истории с собой в главной роли. Поддерживать безумные планы начальника вынуждена команда программистов, давно привыкших к выходкам босса.

Джереми О. Харрис напишет адаптацию комикса «Новый мир» (New World)

В центре сюжета фантастического проекта — возлюбленные, вынужденные отправиться в бега в новом мире будущего.

Источник: Deadline

Третий сезон сериала «Озарк» увидит свет 24 марта 2020-го

Действие нового сезона развернется через шесть месяцев после окончания второго. Марти и Венди наладили работу казино, но теперь не могут решить, как быть дальше. Пока он пытается сохранить статус-кво, она при поддержке Омара Наварро, главы наркокартеля, планирует расширить семейный бизнес. Все задуманное оказывается под угрозой, когда в городе появляется брат Венди, Бен.

Родни Барнс напишет сценарий нового фильма Джордана Вота-Робертса

Название и сюжет картины не раскрываются. Известно лишь, что сценарий будет основан на оригинальной идее Вота-Робертса, а действие развернется в Детройте.

Источник: THR

Постер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Проект вернется на экраны 24 января 2020 года.

Адаптация одноименного романа Лиан Мориарти рассказывает об элитном курорте, куда в поисках отдыха и выздоровления прибывают девять обитателей большого города. На протяжении десяти дней за процессом лечения будет наблюдать директор Маша (Николь Кидман), которая желает вдохнуть новую жизнь в тело и разум своих пациентов.

Источник: Deadline

Главный герой — одинокий повар, путешествующий по Западу времен покорения Америки. Однажды он присоединяется к новому поселению, где знакомится с иммигрантом из Китая. Вместе они организуют бизнес, успех которого зиждется на существовании коровы, которая принадлежит местному богатому землевладельцу.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.