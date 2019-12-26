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Дочь Кэрри Фишер сыграла молодую Лею в «Скайуокер. Восход»

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В интервью Yahoo супервайзер по спецэффектам компании ILM Патрик Табач рассказал о создании сцены флешбэка с молодыми Люком и Леей в «Звездные войны: Скайуокер. Восход». По его словам, в эпизоде с тренировкой Марк Хэмилл вновь сыграл Люка, но место покойной Кэрри Фишер заняла дочь актрисы, Билли Лурд.

«Билли сыграла свою мать, — говорит Табач. — Это был непростой момент, и все отнеслись серьезно к тому, что она готова заменить свою маму».

«Это был эмоциональный момент для всех, когда мы увидели ее в этой роли. И отличный для нас к тому же, — продолжает супервайзер. — Если кто-то должен сыграть роль Фишер, то лучше всего, чтобы это сделала Билли, потому что они во многом похожи, что помогло нам в работе. Настоящей задачей стало правильное использование в этой сцене имеющихся материалов с Леей».

Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года после обширного инфаркта. Изначально глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что актриса не появится в девятом эпизоде, но ее брат Тодд Фишер и дочь дали согласие студии Disney на использование недавно отснятого материала с ее участием в «Скайуокер. Восход». Создатели сразу отказались от идеи использования цифрового воскрешения, и в итоге Джей Джей Абрамс вернул Фишер на экран с помощью кадров из «Пробуждения силы».

Девятый эпизод «Звездных войн», несмотря на низкие оценки критиков (54% «свежести»), хорошо показал себя в прокате. Касса фильма на территории США составила 458 млн долларов, тогда как общие сборы приближаются к отметке в миллиард (936 млн долларов).

Источник: Yahoo

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