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«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката

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Согласно информации Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС), сборы фильма Клима Шипенко «Холоп» превысили 1,9 млрд рублей. Таким образом, лента о перевоспитании наглого мажора стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.

Ранее «Холоп» стал тринадцатым российским проектом, преодолевшим в прокате отметку в 1 млрд рублей. Картина Шипенко появилась в кинотеатрах 26 декабря 2019 года и за первый уик-энд собрала 303 млн рублей. На второй неделе благодаря высоким зрительским оценкам и хорошему сарафану касса составила 1,3 млрд рублей. Во второй день нового года картина показала рекордную посещаемость — 101 человек на сеанс.

До этого рекордсменом значилась комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», которая в 2018 году собрала в прокате 1,76 млрд рублей. 

«Холоп» рассказывает о мажоре Грише — сыне богатого бизнесмена, чье поведение доводит отца до белого каления. В попытке исправить ребенка вместе с другом-психологом папа придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Они рассчитывают исправить Гришу, но в итоге все идет не по плану.

Источник: ЕАИС

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