Пон Джун-хо и Тайка Вайтити номинированы на премию Гильдии режиссеров

Вслед за продюсерами и сценаристами, номинантов своей премии объявила Гильдия режиссеров. В список претендентов на престижную награду попали Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Сэм Мендес, Тайка Вайтити и режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо.

Номинанты в этом году выглядят следующим образом:

Лучший режиссер полнометражного фильма

Лучший режиссерский дебют

Премия DGA — хороший индикатор для «Оскара». Награду выдают с 1948 года, и за все это время лишь семь раз DGA расходилась в своем выборе с киноакадемией. В последний раз это было в 2013 году, когда Бен Аффлек получил приз DGA, но его даже не номинировали за режиссуру «Операции «Арго“».

72-я церемония вручения премий DGA пройдет 25 января.

Источник: Variety

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