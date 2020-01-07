Пон Джун-хо и Тайка Вайтити номинированы на премию Гильдии режиссеров

Вслед за продюсерами и сценаристами, номинантов своей премии объявила Гильдия режиссеров. В список претендентов на престижную награду попали Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Сэм Мендес, Тайка Вайтити и режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо.
Номинанты в этом году выглядят следующим образом:
Лучший режиссер полнометражного фильма
- Мартин Скорсезе — «Ирландец»
- Квентин Тарантино — «Однажды в… Голливуде»
- Тайка Вайтити — «Кролик Джоджо»
- Сэм Мендес — «1917»
- Пон Джун-хо — «Паразиты»
Лучший режиссерский дебют
- Мати Диоп — «Атлантика»
- Альма Харель — «Лапочка»
- Мелина Матсукас — «Квин и Слим»
- Тайлер Нилсон и Майк Шварц — «Арахисовой сокол»
- Джо Талбот — «Последний черный в Сан-Франциско»
Премия DGA — хороший индикатор для «Оскара». Награду выдают с 1948 года, и за все это время лишь семь раз DGA расходилась в своем выборе с киноакадемией. В последний раз это было в 2013 году, когда Бен Аффлек получил приз DGA, но его даже не номинировали за режиссуру «Операции «Арго“».
72-я церемония вручения премий DGA пройдет 25 января.
Источник: Variety
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