Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Пон Джун-хо и Тайка Вайтити номинированы на премию Гильдии режиссеров

Обсудить0

Вслед за продюсерами и сценаристами, номинантов своей премии объявила Гильдия режиссеров. В список претендентов на престижную награду попали Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Сэм МендесТайка Вайтити и режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо.

Номинанты в этом году выглядят следующим образом:

Лучший режиссер полнометражного фильма

Лучший режиссерский дебют

Премия DGA — хороший индикатор для «Оскара». Награду выдают с 1948 года, и за все это время лишь семь раз DGA расходилась в своем выборе с киноакадемией. В последний раз это было в 2013 году, когда Бен Аффлек получил приз DGA, но его даже не номинировали за режиссуру «Операции «Арго“».

72-я церемония вручения премий DGA пройдет 25 января.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Главное сегодня

Эволюция кинообраза

Мертвая хватка: Популярная анатомия зомби-фильма

Вчера7
Мертвая хватка: Популярная анатомия зомби-фильма
Пон Джун-хо и Тайка Вайтити номинированы на премию Гильдии режиссеров

Пон Джун-хо и Тайка Вайтити номинированы на премию Гильдии режиссеров

Вчера6
«Золотой глобус — 2020»: Лауреаты

«Золотой глобус — 2020»: Лауреаты

6 января147
Главные тренды 2010-х: Кино между кризисом и стримингом

Главные тренды 2010-х: Кино между кризисом и стримингом

6 января20
Что смотреть в 2020 году: 45 самых ожидаемых сериалов
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 45 самых ожидаемых сериалов

2 января48
Что смотреть в 2020 году: 50 самых ожидаемых фильмов
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 50 самых ожидаемых фильмов

1 января62
Объявлены номинанты премии Гильдии продюсеров

Объявлены номинанты премии Гильдии продюсеров

Вчера5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании