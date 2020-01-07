Объявлены номинанты премии Гильдии продюсеров

Продюсерская гильдия (PGA) объявила кинематографических и телевизионных номинантов своей премии. За самую престижную награду имени продюсера Дэррила Ф. Занука соревнуются 10 фильмов, среди которых «Джокер», «Кролик Джоджо», «Ирландец» и «Однажды в… Голливуде».
В сериальных категориях номинации получили «Хранители», «Чернобыль», «Невероятное» и второй сезон «Дряни».
Первая премия PGA была вручена в 1989 году, причем после «Оскаров». С 1990-го продюсеры отдают свою награду до «Оскаров», став своего рода влиятельной силой. В 2009 году гильдия расширила бюллетень до 10 номинантов и приняла преференциальную систему подсчета голосов, как и у киноакадемии. С тех пор по номинантам PGA можно предсказать картины, которые будут номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм».
В 2019 году продюсерская гильдия отдала предпочтение картине «Зеленая книга», которая в итоге взяла награду как лучший фильм на 91-й церемонии вручения премии «Оскар».
Номинанты PGA:
Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма
- «1917»
- «Ford против Ferrari»
- «Ирландец»
- «Кролик Джоджо»
- «Джокер»
- «Достать ножи»
- «Маленькие ножи»
- «Брачная история»
- «Однажды в… Голливуде»
- «Паразиты»
Премия за продюсирование анимационного фильма
Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала
- «Большая маленькая ложь», второй сезон
- «Корона», третий сезон
- «Игра престолов», восьмой сезон
- «Наследники», второй сезон
- «Хранители», первый сезон
Премия им. Дэнни Томаса за продюсирование комедийного сериала
- «Барри», второй сезон
- «Дрянь», второй сезон
- «Удивительная миссис Мейзел», третий сезон
- «Шиттс Крик», пятый сезон
- «Вице-президент», седьмой сезон
Премия им. Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала
Премия за продюсирование стриминг- или телефильма
- «Американский сын»
- «Аполлон: Миссия на Луну»
- «Черное зеркало», эпизод «Жалящие гадюки»
- «Дэдвуд»
- «El Camino: Во все тяжкие»
Лауреаты премии PGA станут известны 18 января.
Источник: THR
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