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Объявлены номинанты премии Гильдии продюсеров

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Продюсерская гильдия (PGA) объявила кинематографических и телевизионных номинантов своей премии. За самую престижную награду имени продюсера Дэррила Ф. Занука соревнуются 10 фильмов, среди которых «Джокер», «Кролик Джоджо», «Ирландец» и «Однажды в… Голливуде».

В сериальных категориях номинации получили «Хранители», «Чернобыль», «Невероятное» и второй сезон «Дряни».

Первая премия PGA была вручена в 1989 году, причем после «Оскаров». С 1990-го продюсеры отдают свою награду до «Оскаров», став своего рода влиятельной силой. В 2009 году гильдия расширила бюллетень до 10 номинантов и приняла преференциальную систему подсчета голосов, как и у киноакадемии. С тех пор по номинантам PGA можно предсказать картины, которые будут номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

В 2019 году продюсерская гильдия отдала предпочтение картине «Зеленая книга», которая в итоге взяла награду как лучший фильм на 91-й церемонии вручения премии «Оскар».

Номинанты PGA:

Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма

Премия за продюсирование анимационного фильма

Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала

Премия им. Дэнни Томаса за продюсирование комедийного сериала

Премия им. Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала

Премия за продюсирование стриминг- или телефильма

Лауреаты премии PGA станут известны 18 января.

Источник: THR

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