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«Джокер» лидирует по количеству номинаций премии BAFTA

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Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила претендентов на свою премию. В этом году самое большое количество номинаций (11) собрала картина Тодда Филлипса «Джокер». Новое прочтение истории главного противника Бэтмена отмечено, среди прочего, в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший актер» (Хоакин Феникс).

По 10 номинаций получили «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. Военная лента Сэма Мендеса «1917» отмечена в девяти категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший британский фильм».

Номинанты на премию BAFTA:

Лучший фильм

Лучший британский фильм

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший документальный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучший режиссер

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучшая актриса

Лучший актер

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер второго плана

Лучший композитор

Лучшая операторская работа

Лучший монтаж

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший дизайн костюмов

Лучший грим/прически

Лучший звук

Лучшие визуальные эффекты

Восходящая звезда 2020 года (зрительское голосование)

Лучший кастинг

Лауреаты премии BAFTA станут известны 2 февраля.

Источник: THR

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