«Джокер» лидирует по количеству номинаций премии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила претендентов на свою премию. В этом году самое большое количество номинаций (11) собрала картина Тодда Филлипса «Джокер». Новое прочтение истории главного противника Бэтмена отмечено, среди прочего, в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший актер» (Хоакин Феникс).
По 10 номинаций получили «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. Военная лента Сэма Мендеса «1917» отмечена в девяти категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучший британский фильм».
Номинанты на премию BAFTA:
Лучший фильм
Лучший британский фильм
Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера
- «Наживка» — режиссер и сценарист Марк Дженкин, продюсеры Кейт Байерс и Линн Вейт
- «Для Самы» — режиссер и продюсер Ваад Аль-Катиб, режиссер Эдвард Уоттс
- «Мэйден» — режиссер Алекс Холмс
- «Только ты» — режиссер и сценарист Гарри Вутлифф
- «Ретабло» — режиссер и сценарист Альваро Дельгадо-Апарисио
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший документальный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучший режиссер
- Сэм Мендес — «1917»
- Мартин Скорсезе — «Ирландец»
- Тодд Филлипс — «Джокер»
- Квентин Тарантино — «Однажды в… Голливуде»
- Пон Джун-хо — «Паразиты»
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Лучшая актриса
- Джесси Бакли — «Дикая Роза»
- Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»
- Сирша Ронан — «Маленькие женщины»
- Шарлиз Терон — «Скандал»
- Рене Зеллвегер — «Джуди»
Лучший актер
- Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»
- Адам Драйвер — «Брачная история»
- Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
- Хоакин Феникс — «Джокер»
- Джонатан Прайс — «Два Папы»
Лучшая актриса второго плана
- Лора Дерн — «Брачная история»
- Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
- Флоренс Пью — «Маленькие женщины»
- Марго Робби — «Скандал»
- Марго Робби — «Однажды в… Голливуде»
Лучший актер второго плана
- Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
- Энтони Хопкинс — «Два Папы»
- Аль Пачино — «Ирландец»
- Джо Пеши — «Ирландец»
- Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
Лучший композитор
- Томас Ньюман — «1917»
- Майкл Джаккино — «Кролик Джоджо»
- Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»
- Александр Деспла — «Маленькие женщины»
- Джон Уильямс — «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Лучшая операторская работа
Лучший монтаж
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший дизайн костюмов
Лучший грим/прически
Лучший звук
Лучшие визуальные эффекты
Восходящая звезда 2020 года (зрительское голосование)
Лучший кастинг
Лауреаты премии BAFTA станут известны 2 февраля.
Источник: THR
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