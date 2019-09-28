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Кристиан Бэйл может сняться в «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити

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Звезда «Ford против Ferrari» Кристиан Бэйл ведет переговоры со студией Marvel и планирует присоединиться к актерскому составу фильма «Тор: Любовь и гром» в неизвестной роли. Тайка Вайтити, режиссер «Тор: Рагнарёк», напишет и поставит четвертую картину о боге грома.

Сюжет «Тор: Любовь и гром» не раскрывается. Известно лишь, что в продолжении в роли Джейн Фостер вернется Натали Портман, которая предстанет в новом образе — Тора-женщины. Согласно комиксам, Джейн смогла поднять молот Мьёльнир после того, как Тор оказался его недостоин. По слухам, четвертый фильм будет связан с сюжетом сериала «Локи», который выйдет на стрим-сервисе Disney+. Предполагается, что именно благодаря Локи в основную киновселенную вернется молот Тора, разрушенный в «Тор: Рагнарёк».

Кого сыграет Бэйл не уточняется, а студия Marvel никак не прокомментировала представленную информацию. Предполагается, что актер присматривается к роли главного злодея, но о каком персонаже идет речь — пока неизвестно.

Старт съемок «Тор: Любовь и гром» запланирован на лето 2020 года.

Источник: Collider

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