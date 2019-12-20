Стали известны номинанты на премию Гильдии сценаристов

Гильдия сценаристов Америки (WGA) известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. Именно из-за этого в списке номинантов нет «Однажды в… Голливуде», «Боль и слава», «Арахисовый сокол», «Последний черный в Сан-Франциско», «Волны» и «Солнцестояние». К голосованию за лучшую адаптацию не допустили «Аббатство Даунтон», «Холодное сердце 2» и «Историю игрушек 4».
Несмотря на ограничения, все картины могут впоследствии получить номинацию на «Оскар».
Номинанты на премию WGA в области кино в 2020 году следующие:
Оригинальный сценарий
- «1917» — Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс
- «Достать ножи» — Райан Джонсон
- «Брачная история» — Ноа Баумбак
- «Паразиты» — Пон Джун-хо и Хан Джин-вон
- «Образование» — Эмили Халперн, Сара Хэскинс, Сюзанна Фогель и Кэти Силберман
Адаптированный сценарий
- «Прекрасный день по соседству» — Ной Харпстер, Мика Фитцерман-Блю и Том Жюно
- «Ирландец» — Стивен Зеллиан и Чарльз Брандт
- «Кролик Джоджо» — Тайка Вайтити
- «Джокер» — Тодд Филлипс и Скотт Сильвер
- «Маленькие женщины» — Грета Гервиг
Сценарий документального фильма
- «Гражданин Х» — Алекс Гибни
- «Приемный дом» — Марк Джонатан Харрис
- «Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине» — Алекс Гибни
- «Джозеф Пулитцер: Глас народа» — Орен Рудавски и Роберт Сейдман
- «Серый кардинал» — Лорен Гринфилд
Лауреаты премии WGA станут известны 1 февраля.
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Источник: IndieWire