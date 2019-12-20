Стали известны номинанты на премию Гильдии сценаристов

Гильдия сценаристов Америки (WGA) известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. Именно из-за этого в списке номинантов нет «Однажды в… Голливуде», «Боль и слава», «Арахисовый сокол», «Последний черный в Сан-Франциско», «Волны» и «Солнцестояние». К голосованию за лучшую адаптацию не допустили «Аббатство Даунтон», «Холодное сердце 2» и «Историю игрушек 4».

Несмотря на ограничения, все картины могут впоследствии получить номинацию на «Оскар».

Номинанты на премию WGA в области кино в 2020 году следующие:

Оригинальный сценарий

Адаптированный сценарий

Сценарий документального фильма

Лауреаты премии WGA станут известны 1 февраля.

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Источник: IndieWire