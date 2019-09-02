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«Это не больница. Это клетка»: Второй трейлер «Новых мутантов»

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Оригинальный трейлер:

«Новые мутанты» уже несколько лет не могут добраться до кинотеатров. Проект неоднократно переносили. Ходили слухи о масштабных пересъемках, которые никак не могли начаться, и о возможности выпустить фильм сразу на стриминг-платформе Hulu. Но, несмотря на все неприятности, хоррор Джоша Буна о мутантах выжил и готовится появиться в кинотеатрах 3 апреля 2020 года.

В центре сюжета — пятеро подростков, пациентов загадочной клиники. Они оказались здесь из-за своих уникальных способностей, которые постоянно угрожают жизням окружающих. Два парня и три девушки, они рассчитывали получить помощь, но вместо этого стали жертвами жестокого, пугающего эксперимента. Чтобы выжить, ребята должны научиться контролировать свои мутации.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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